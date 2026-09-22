Un grupo de alumnos de sexto grado de la Escuela Provincial N.º 6087 “Ciudad de Madrid”, de Cañada del Ucle, participó el lunes 21 de septiembre de una jornada vinculada con los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La actividad permitió que los estudiantes pudieran presenciar competencias y conocer de cerca uno de los acontecimientos deportivos más importantes organizados este año en la provincia.

Según la información difundida sobre la visita, la posibilidad de concretar el viaje surgió a partir de gestiones realizadas por la diputada provincial Rosana Bellatti y Melina Andrade. Sin embargo, no se brindaron detalles acerca de las características de esa gestión, el financiamiento del traslado o la cantidad total de alumnos y docentes que formaron parte de la delegación.

Durante la jornada, los chicos acompañaron las distintas actividades deportivas y pudieron observar de manera directa a atletas que representan a diferentes países de Sudamérica.

La experiencia se produjo, además, dentro de un contexto provincial más amplio. El Ministerio de Educación de Santa Fe puso en marcha un programa de visitas guiadas destinado a instituciones educativas de los niveles Primario, Secundario, Especial y Superior. La propuesta contempla recorridos por los Fan Fest y la posibilidad de asistir a competencias oficiales, de acuerdo con los cupos disponibles.

En total, la organización informó que más de 163 mil estudiantes pertenecientes a 3.230 instituciones de los 19 departamentos de Santa Fe participarían durante el desarrollo de los Juegos.

Los XIII Juegos Suramericanos se desarrollan desde el 12 y hasta el 26 de septiembre, con Rosario, Santa Fe y Rafaela como ciudades anfitrionas. El programa reúne a más de 4.000 atletas de 15 países y comprende 43 deportes y 60 disciplinas.

Para las escuelas, la Provincia planteó el acontecimiento no sólo como una competencia deportiva, sino también como una herramienta educativa. En ese marco se desarrolló la iniciativa “Vivamos los Juegos en la escuela”, con materiales pedagógicos y actividades relacionadas con diferentes disciplinas.

En el caso de los alumnos de Cañada del Ucle, la visita les permitió salir del ámbito escolar y tener contacto directo con una competencia internacional que durante septiembre concentra buena parte de la actividad deportiva de Santa Fe.

La información difundida no precisó cuál fue la sede visitada ni las disciplinas que presenciaron los estudiantes.