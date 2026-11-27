Colón logró una victoria clave el viernes 27 de noviembre en el Nuevo Francisco Urbano, al imponerse 1 a 0 frente a Deportivo Morón en el partido de vuelta de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. Con este resultado, el equipo dirigido por Iván Delfino avanzó a las semifinales del torneo, manteniendo viva la posibilidad de ascender a la Primera División.

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Tras el empate sin goles en el partido de ida disputado en Santa Fe, el Sabalero debía buscar el triunfo en condición de visitante, ya que Morón contaba con la ventaja deportiva y con un empate le alcanzaba para avanzar. El encuentro mostró un desarrollo equilibrado, con ambos equipos alternando momentos de dominio y generando situaciones de riesgo.

En el primer tiempo, Colón fue de menor a mayor y logró controlar los tiempos del juego gracias a la labor de Federico Lértora y Agustín Toledo en la recuperación y distribución del balón. A los nueve minutos, Alan Bonansea tuvo una clara oportunidad tras una buena jugada individual de Ignacio Lago, pero su disparo se fue desviado. Morón intentó atacar principalmente por la banda de Mauro Peinipil, aunque sin generar situaciones claras. Cerca del final de la primera mitad, el arquero Tomás Giménez respondió con una atajada importante ante un remate de Olivares, y Julián Marcioni estuvo cerca de convertir tras una habilitación de Bonansea.

El segundo tiempo comenzó favorable para Colón, que a los dos minutos abrió el marcador. Ignacio Lago envió un centro desde la izquierda y Agustín Toledo conectó de cabeza para vencer al arquero Julio Salvá. Este gol fue el cuarto de Toledo en el torneo y consolidó su lugar como titular bajo la dirección de Delfino.

Con la ventaja, Colón generó varias ocasiones para ampliar la diferencia. Lago estrelló un tiro libre en el palo y Bonansea tuvo otra chance clara que no pudo concretar. Morón, obligado a buscar el empate, adelantó sus líneas y acumuló centros al área rival, pero le costó profundidad y no logró remates peligrosos.

El arquero Giménez mantuvo su valla invicta por noveno partido en diez encuentros, mientras que la expulsión de Santiago Kubiszyn en Morón, por doble amonestación, complicó aún más las chances del equipo local. Colón aprovechó para administrar el resultado y asegurar la clasificación.

El rival de Colón en semifinales será Tristán Suárez, que finalizó primero en la zona B con 64 puntos y eliminó a Gimnasia y Tiro por ventaja deportiva tras un empate global 1-1. El primer encuentro se disputará en Santa Fe y la revancha en Ezeiza.

Con esta victoria, Colón continúa en carrera en el Reducido y mantiene la expectativa de regresar a la máxima categoría del fútbol argentino.

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