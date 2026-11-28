Manchester United perdió 4-0 y sigue en descenso
El sábado 28 de noviembre, Manchester United sufrió una derrota por 4 a 0 frente a Brentford en la fecha 12 de la Premier League, lo que lo mantiene en la zona de descenso a la segunda división. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino, quien asumió en la fecha anterior, acumula apenas ocho puntos y ocupa el penúltimo lugar en la tabla.
Foto: Redes sociales
Los goles para Brentford fueron anotados por Callum Wilson, en dos ocasiones, Kristoffer Ajer y Kevin Schade. Por su parte, el defensor argentino Lisandro Martínez fue titular en Manchester United, aunque jugó como lateral izquierdo, una posición distinta a la que habitualmente ocupa en la selección nacional.
Manchester United comparte la zona roja con Crystal Palace, último con siete puntos, y Sunderland, que suma nueve unidades y está un puesto por encima. La situación podría complicarse aún más para los "Diablos Rojos" si Sunderland y Fulham ganan sus próximos partidos, ya que la diferencia con los puestos fuera del descenso podría ampliarse a seis puntos.
En la misma jornada, Leeds United venció 3 a 0 a Coventry Club. Para este domingo 29, están programados varios encuentros, entre ellos Everton contra Liverpool, Sunderland frente a Tottenham, y el partido destacado entre Arsenal, líder con 28 puntos, y Manchester City, uno de los escoltas con 22 unidades.
La continuidad de la fecha 12 será clave para definir la lucha en la parte alta y baja de la tabla, con Manchester United buscando salir de la zona de descenso en las próximas fechas.
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