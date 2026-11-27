La selección argentina sub-17 avanzó a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 que se disputa en Catar y enfrentará a México en la próxima ronda, según se confirmó el viernes 27 de noviembre.

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Argentina finalizó segunda en el Grupo C tras un empate 3-3 con Dinamarca en la última fecha de la fase de grupos. En esa instancia, el equipo argentino sumó una victoria (2-1 frente a Mozambique), un empate y una derrota (0-2 ante Australia en el debut).

México, por su parte, terminó como líder del Grupo K y con la valla invicta, tras empatar 0-0 con Venezuela en la última jornada. La organización del torneo clasificó a 32 equipos para esta etapa, que incluye a los dos primeros de cada grupo y a los ocho mejores terceros.

El cruce entre Argentina y México representa una revancha directa del Mundial Sub-17 de 2025, cuando ambos equipos se enfrentaron en dieciseisavos y México eliminó a Argentina en la definición por penales.

El torneo reúne a 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro equipos. La fase eliminatoria comenzará el martes 30 de noviembre con los dieciseisavos de final, seguirá con octavos el 3 y 4 de diciembre, cuartos el 7, semifinales el 10 y la final está prevista para el domingo 13 de diciembre.

Además de Argentina y México, otros equipos clasificados a esta etapa son España, Corea del Sur, Italia, Malí, Grecia, Brasil, Serbia, Croacia, Francia, Chile, Australia, Bélgica, Egipto, Irlanda, Costa de Marfil, Colombia, Arabia Saudita, Argelia, Senegal, Marruecos, Uganda, Uruguay, China, Mozambique, Ecuador, República Dominicana, Tayikistán, Japón y Uzbekistán.

El partido entre Argentina y México será uno de los duelos destacados de esta ronda, con ambos equipos buscando avanzar hacia las etapas finales del torneo juvenil.

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