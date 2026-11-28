El club Sarmiento de Resistencia tiene hasta el lunes 30 de noviembre para concretar la compra del delantero Marabel, según informaron este sábado 28 de noviembre.

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La operación, que se estima en alrededor de 1.500.000 dólares, aún no fue notificada formalmente a Unión de Santa Fe, club dueño del pase del jugador. Desde Unión manifestaron que están a la espera de novedades oficiales para definir el futuro del goleador.

Marabel es una pieza clave para Unión, que todavía no tiene confirmación sobre si el delantero continuará en el plantel o si será transferido a Sarmiento. La decisión final dependerá del cumplimiento del plazo y de la formalización del acuerdo entre ambos clubes.

El lunes será una fecha clave para definir el destino del jugador, que podría cambiar de equipo en las próximas horas. Mientras tanto, la dirigencia de Unión mantiene la expectativa y sigue de cerca las negociaciones.

De concretarse la compra, Marabel se sumaría a Sarmiento para la próxima temporada, en una operación que representa una inversión importante para el club chaqueño.

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