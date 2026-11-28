La dirigencia de Newell's Old Boys realizó el sábado 28 de noviembre un ofrecimiento formal a Frank Kudelka para que continúe como director técnico del primer equipo.

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El encuentro tuvo lugar en el Centro Griffa, donde se abordaron los términos de la posible renovación. Según indicaron, Kudelka pidió algunos días para analizar la propuesta, debido a cuestiones personales que retrasan la definición.

El club busca asegurar la continuidad del entrenador para la próxima temporada, en un contexto donde la estabilidad del cuerpo técnico es considerada clave para el proyecto deportivo.

Por ahora, no se confirmó una fecha para la respuesta definitiva del técnico, quien evalúa tanto lo profesional como lo personal antes de tomar una decisión.

La dirigencia mantiene el diálogo abierto y espera una resolución en los próximos días para planificar el futuro del equipo.