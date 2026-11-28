El sábado 28 de noviembre, en el estadio Centenario de Montevideo, se produjo un encuentro protocolar entre Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, y Claudio "Chiqui" Tapia, titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), durante la ceremonia de premiación de la final de la Copa Libertadores.

Foto: Redes sociales

Tras la victoria de Palmeiras sobre Estudiantes, Verón descendió al campo de juego para acompañar a los jugadores de su equipo y participar de la entrega de medallas. Al recibir la medalla de subcampeón, Verón pasó frente a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, y Gianni Infantino, titular de la FIFA, y luego se cruzó con Tapia.

El saludo entre ambos dirigentes se limitó a un breve apretón de manos, sin mayores muestras de cordialidad ni acercamiento público. Esta imagen fue captada por varios medios presentes y se destacó por las tensiones conocidas entre Verón y Tapia en los últimos años.

Durante su estadía en Montevideo, Verón mantuvo un perfil bajo en lo institucional. Participó de la cena organizada por Conmebol la víspera de la final, pero evitó los espacios protocolares principales y siguió el partido desde la platea América junto a familiares, en lugar del palco oficial para autoridades.

La relación entre Verón y Tapia ha estado marcada por diferencias en la conducción del fútbol argentino, incluyendo debates sobre la organización de torneos y el funcionamiento de la AFA. Por eso, el encuentro durante la premiación generó expectativa, aunque finalmente se limitó a un saludo formal.

Mientras Palmeiras celebraba su título, la imagen del breve saludo entre dos de los dirigentes más influyentes y enfrentados del fútbol argentino se convirtió en una de las postales más comentadas de la jornada.

Notas relacionadas