El sábado 28 de noviembre, Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores tras vencer a Estudiantes de La Plata en la final del torneo.

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Con este triunfo, Palmeiras alcanzó su cuarto título en la historia de la competencia, igualando así a Flamengo como los clubes brasileños con más conquistas en el certamen.

Flamengo había logrado su cuarta Copa Libertadores en 2025, tras vencer en aquella final justamente a Palmeiras por 1 a 0, con un gol de Danilo.

Ambos equipos se han destacado en la última década por su presencia recurrente en las instancias finales del torneo.

Palmeiras obtuvo su primer título en 1999, cuando superó a Deportivo Cali en una final disputada en formato ida y vuelta y definida por penales. Su segundo campeonato llegó en 2020, con una victoria por 1 a 0 sobre Santos en el estadio Maracaná, aunque la final se disputó en 2021 debido a la pandemia de Covid-19.

La tercera copa del club paulista fue en 2021, tras derrotar a Flamengo por 1 a 0 en Montevideo.

Por su parte, Flamengo conquistó su primera Libertadores en 1981, tras una serie de tres partidos contra Cobreloa de Chile. Su segundo título fue en 2019, con una remontada histórica ante River Plate en Lima, Perú. La tercera copa la obtuvo en 2022, al vencer a Athletico Paranaense en Guayaquil.

Con este nuevo título, Palmeiras y Flamengo superan a otros clubes brasileños como Sao Paulo, Santos y Gremio, que tienen tres conquistas cada uno, y se posicionan como los máximos ganadores brasileños de la Copa Libertadores.

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