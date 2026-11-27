El Real Madrid enfrentará al Deportivo Alavés este sábado 28 de noviembre desde las 17:00 (hora argentina) en el marco de la fecha 14 de la Liga de España. El conjunto blanco aspira a sumar tres puntos para alcanzar la línea del líder Barcelona, que tiene 36 unidades, mientras que el Real Madrid acumula 33.

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Un triunfo del equipo madrileño lo igualaría en la cima del torneo, aunque el Barcelona podría recuperar la ventaja el domingo si gana su partido contra Deportivo La Coruña. En el último enfrentamiento entre ambos, el 25 de octubre, el Real Madrid se impuso por 2 a 1.

Hasta el momento, ambos equipos mantienen campañas destacadas: el Barcelona solo perdió un partido, justamente en el clásico, mientras que el Real Madrid sufrió dos derrotas y no registró empates.

En la misma jornada del sábado, el Atlético de Madrid, tercero con 31 puntos, visitará al Elche desde las 14:30. De ganar y con una derrota del Real Madrid, el Atlético podría quedar como escolta del Barcelona con 34 unidades.

La fecha también incluye otros encuentros: a las 10:00, el Betis, cuarto con 27 puntos y en zona de clasificación a la Champions League, recibirá al Rayo Vallecano; y a las 12:15, el Málaga se enfrentará al Athletic de Bilbao.

El viernes 27, el Racing de Santander abrió la fecha 14 con una victoria por 3 a 1 sobre Levante. La jornada continuará el domingo con cuatro partidos, incluido el del líder Barcelona, que visitará al Deportivo La Coruña a las 12:15. Además, Valencia recibirá a Osasuna a las 10:00, Celta de Vigo enfrentará al Villarreal a las 14:30 y Real Sociedad jugará contra Sevilla a las 17:00.

La fecha se completará el lunes 30 con el partido entre Espanyol y Getafe a las 17:00.

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