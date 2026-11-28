El Club Atlético Banco Provincial logró el ascenso a la Primera División de la Liga Santafesina de Fútbol luego de once años fuera de la máxima categoría. El equipo santafesino consiguió el segundo ascenso tras imponerse en la final por penales a Nuevo Horizonte.

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El partido decisivo se disputó el sábado 28 de noviembre por la tarde en el estadio de Gimnasia y Esgrima de Ciudadela, en la ciudad de Santa Fe. Nuevo Horizonte abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo con un gol de Fiorenza.

En el segundo tiempo, a los 28 minutos, Banco Provincial igualó el encuentro. Tras un pelotazo largo, Contrera recibió la pelota y definió con potencia ante el arquero para establecer el 1 a 1, resultado que llevó la definición a la tanda de penales.

En la definición desde los doce pasos, Banco Provincial se impuso por 5 a 4. Enzo Tacca convirtió el penal decisivo que confirmó el ascenso del equipo bancario, que celebró el regreso a la Primera División tras más de una década.

Este logro pone fin a un largo período de espera para el club, que volverá a competir en la máxima categoría de la Liga Santafesina en la próxima temporada.

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