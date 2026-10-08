Grupo Corven, representante de Foton y Chery en la Argentina, presentó el furgón eléctrico Foton eView Connect y la pickup mediana Chery Himla en Expo Auto Chino, realizada en Costa Salguero, Buenos Aires. Los lanzamientos amplían la oferta de ambas marcas para el transporte de carga liviana y el segmento de camionetas de una tonelada.

El eView Connect es el primer furgón 100% eléctrico de Foton en el país. Está destinado a distribución urbana, servicios de correo, reparto de bebidas y entregas de última milla. Según lo anunciado por la marca, las primeras unidades llegarán a los concesionarios entre diciembre y enero.

La preventa contempla dos versiones: una con 7,2 metros cúbicos de volumen de carga, a USD 45.000, y otra de 9 metros cúbicos, a USD 49.500. A esos valores se suma un IVA del 10,5%. En ambos casos, la propuesta de lanzamiento incluye un cargador de corriente alterna de 11 kW.

Foton informa autonomías de 245 y hasta 310 kilómetros, respectivamente. Ambas variantes admiten carga lenta y rápida mediante un conector CCS2. De acuerdo con las especificaciones difundidas, con un cargador rápido de 100 kW pueden recuperar del 20% al 80% de la batería en un plazo de 35 a 50 minutos.

El vehículo fue desarrollado sobre una plataforma exclusiva para eléctricos. La marca sostiene que ofrece menores necesidades de mantenimiento y un precio de compra equivalente al de furgones a combustión. Esas ventajas forman parte de su propuesta comercial para usuarios de flotas.

Por su parte, la Himla marca el ingreso de Chery al mercado argentino de pickups de una tonelada. Tiene un motor 2.3 turbodiésel de 161 CV y 420 Nm de torque. La ficha técnica anuncia una capacidad de carga de 1.000 kilos y de remolque de 3.000 kilos.

La versión Comfort 4×2, con caja manual de seis velocidades, fue presentada a USD 32.500. La Luxury 4×4 cuesta USD 40.900 e incorpora transmisión automática ZF de ocho velocidades, reductora y bloqueo de diferencial trasero.

Las dos versiones incluyen siete airbags, frenos a disco ventilados en las cuatro ruedas y una pantalla multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay. La variante Luxury agrega butacas eléctricas calefaccionadas, tapizado de cuero y cámara de 360 grados. La garantía anunciada es de siete años o 150.000 kilómetros.

Chery también presentó el Tiggo 4 Pro 1.5T CVT Luxury, con motor turbo naftero de 147 CV y transmisión automática CVT, a USD 28.700. Su equipamiento incluye seis airbags, frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo y alertas de colisión frontal y salida de carril. La gama se completa con el Tiggo 4 CSH híbrido, a USD 32.500.

La exhibición incluyó el sedán híbrido Arrizo 8 y un adelanto del Tiggo V, un SUV que puede transformarse en pickup. Los vehículos tendrán respaldo comercial y de posventa de Grupo Corven a través de las redes oficiales de Foton y Chery.

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