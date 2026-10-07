Boca comenzó a definir su formación para visitar a Instituto este viernes 9 de octubre, desde las 19.30, con la mirada puesta también en el inicio de las semifinales de la Copa Sudamericana. Rodolfo Arruabarrena analiza realizar modificaciones y combinar titulares con habituales suplentes, aunque el equipo todavía no fue confirmado.

La planificación está condicionada por el calendario. Después del compromiso en Córdoba, el Xeneize tendrá solamente cuatro días hasta el encuentro de ida frente a Vasco da Gama, previsto para el martes 13 a las 21.30 en la Bombonera. Por ese motivo, el cuerpo técnico evalúa individualmente la carga física de sus futbolistas.

Uno de los casos principales es el de Leandro Paredes. El mediocampista podría ser preservado frente a Instituto y Camilo Rey Domenech aparece entre las alternativas para ocupar un lugar en el mediocampo. Por el momento se trata de una posibilidad y no de una decisión oficialmente comunicada.

BOCA JUNIORS POSIBLE FORMACIÓN VS. INSTITUTO Arruabarrena analiza un mix entre titulares y suplentes antes de la semifinal de la Copa Sudamericana. PARTIDO

Instituto vs. Boca DÍA

Viernes 9 de octubre HORA

19:30 ESTADIO

Mario Alberto Kempes EL EQUIPO QUE EVALÚA ARRUABARRENA ARQUERO

Álvaro Montero DEFENSORES

Dylan Gorosito · Lautaro Di Lollo · Facundo Herrera · Lautaro Blanco MEDIOCAMPISTAS

Williams Alarcón o Camilo Rey Domenech · Milton Delgado · Santiago Ascacíbar · Carlos Palacios DELANTEROS

Sebastián Villa · Miguel Merentiel OTRAS ALTERNATIVAS



• Enner Valencia podría ingresar por Merentiel.

• No se descartan modificaciones en la defensa.

• Leandro Paredes podría ser preservado.

• Rodrigo Battaglia tiene posibilidades de integrar el banco. ⚠️ FORMACIÓN TENTATIVA — Boca todavía no confirmó oficialmente el equipo titular. NOVEDADES DEL SUR | DEPORTES

También deberá resolverse la situación de Leonel Flores. El atacante regresó después de participar de la convocatoria de la Selección Argentina y acumuló cuatro encuentros en un período reducido. En este marco, podría comenzar entre los suplentes y Sebastián Villa aparece como candidato para ingresar desde el inicio.

Otro de los nombres a seguir es Álvaro Montero, quien regresó luego de representar a Colombia durante la fecha FIFA y podría ocupar el arco. Su incorporación a la convocatoria también obliga al cuerpo técnico a revisar el cupo de extranjeros disponible para el encuentro.

Además, Rodrigo Battaglia tiene posibilidades de volver a integrar el banco de suplentes. El mediocampista viene sumando entrenamientos con el plantel y podría convertirse en una alternativa durante el partido, aunque todavía no está confirmada su presencia.

Alan Velasco, en tanto, está descartado por lesión.

Con las definiciones todavía pendientes, una formación tentativa tendría a Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Williams Alarcón o Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Carlos Palacios; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Sin embargo, esa alineación debe considerarse una versión no confirmada. Tampoco se descartan modificaciones en la defensa ni la presencia de Enner Valencia en el ataque.

El partido representa un desafío adicional porque Instituto atraviesa uno de los mejores rendimientos de su zona. Para Boca, además de los puntos en juego, será la última presentación antes de comenzar una serie internacional que marcará buena parte de su calendario de octubre.