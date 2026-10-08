Dos hombres fueron aprehendidos por la Policía tras un aviso sobre un presunto ingreso irregular a una vivienda de calle Vélez Sarsfield. La intervención contó con la colaboración de la Patrulla Urbana y la Central de Monitoreo.

El procedimiento comenzó a las 7:50, cuando la línea 103 recibió un llamado que alertaba sobre la presencia de dos personas que habrían entrado a la propiedad. Ese aviso motivó el desplazamiento de un móvil de la Patrulla Urbana, cuyos agentes interceptaron a los sospechosos al llegar al lugar.

La Policía detuvo a uno de los hombres durante esa primera intervención. El otro intentó escapar a pie y fue aprehendido momentos después, en el marco de un operativo cerrojo desplegado en las inmediaciones.

La actuación estuvo vinculada con una presunta violación de domicilio. La información disponible no precisa si se constató algún faltante en la vivienda ni detalla la situación procesal posterior de los aprehendidos.

Tras el procedimiento, el Ejecutivo Municipal recordó que, ante un hecho delictivo, se debe llamar de inmediato al 911. También señaló que la prevención y la persecución del delito son competencia de la Policía, y que la Patrulla Urbana y el Centro de Monitoreo continuarán trabajando las 24 horas para colaborar con esa tarea.

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