Una delegación oficial de la Santa Sede llegará este domingo 30 de agosto a Buenos Aires para avanzar con los preparativos de la visita que el papa León XIV realizará a la Argentina durante noviembre.

De acuerdo con información difundida por Agencia Noticias Argentinas, a partir de datos también atribuidos a TN, la denominada “Cápsula de la Delegación Oficial de la Santa Sede” tiene previsto arribar al Aeroparque Jorge Newbery a bordo del vuelo LA 2369.

La información periodística indica que los representantes vaticanos serán recibidos bajo un dispositivo especial de seguridad. Según esas mismas fuentes, durante los traslados habrá acompañamiento policial y se realizarán controles preventivos de explosivos a cargo del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX), dependiente de la Policía Federal Argentina.







Además, el esquema previsto comprendería cinco vehículos. Estos detalles forman parte de la información difundida sobre el operativo, aunque hasta el momento no fueron incluidos en un comunicado público de la Santa Sede.

La llegada de la delegación se produce mientras autoridades nacionales, representantes de la Iglesia argentina y funcionarios de las jurisdicciones involucradas continúan trabajando sobre la organización del viaje. Durante agosto ya se realizaron reuniones para abordar cuestiones vinculadas con seguridad, traslados, logística y comunicación.

La visita del pontífice, en cambio, está oficialmente confirmada. La Oficina de Prensa de la Santa Sede anunció el 5 de agosto que León XIV realizará un viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. En territorio argentino permanecerá entre el 8 y el 11 y visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El pontífice llegará desde Uruguay, donde permanecerá entre el 6 y el 8 de noviembre. Tras completar su recorrido por Argentina, continuará hacia Perú, última etapa del viaje sudamericano.

Por otro lado, todavía falta conocer el cronograma detallado de actividades. La propia Santa Sede precisó que el programa será informado oportunamente, por lo que horarios, celebraciones, encuentros institucionales y recorridos específicos que circulen antes de esa comunicación deben considerarse provisionales.

La avanzada vaticana permitirá avanzar sobre esos aspectos y evaluar sobre el terreno las condiciones necesarias para una visita que requerirá coordinación entre la Santa Sede, la Iglesia y diferentes niveles del Estado argentino.