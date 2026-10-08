La localidad de Chovet se prepara para recibir la primera edición de “Chovet Corre”, una competencia de atletismo que se desarrollará el sábado 7 de noviembre de 2026, a partir de las 18.30. La actividad es organizada por el Gobierno de Chovet junto a Cronorav y estará abierta a corredores de la localidad y de distintos puntos de la región.

La propuesta contempla varias distancias, con el objetivo de permitir la participación tanto de atletas que buscan competir como de personas que prefieren realizar una actividad física recreativa.

Cuatro alternativas para participar

Según informaron los organizadores, la jornada contará con cuatro modalidades:

10 kilómetros competitivos: destinados a corredores que quieran participar de la prueba principal.

5 kilómetros integrativos: una alternativa para quienes deseen completar una distancia intermedia.

2,5 kilómetros recreativos: pensados para participantes que prefieran un recorrido más corto.

Carrera infantil: una propuesta especial para incorporar a los niños a la actividad.

La diversidad de distancias permitirá que personas con diferentes niveles de preparación puedan sumarse a la convocatoria. Por el momento, no se difundieron precisiones sobre los grupos de edades establecidos para cada categoría.

Un recorrido por distintos sectores de Chovet

El circuito tendrá como punto de largada y llegada la plaza central de la localidad. Desde allí, los participantes recorrerán diferentes sectores urbanos y también parte del acceso a Chovet.

Entre los lugares incluidos en el trazado se encuentra la nueva rotonda ubicada sobre la Ruta Provincial 96, uno de los puntos mencionados por la organización.

La elección del recorrido permitirá que la competencia se desarrolle en distintos espacios de la localidad. No obstante, todavía no se detallaron los posibles cortes de tránsito ni las disposiciones de circulación previstas para esa jornada.

Inscripciones, precios y beneficios

Las inscripciones se encuentran anunciadas a través de la plataforma Cronorav, con un costo general de 35.000 pesos para el kit completo.

Por otro lado, los corredores residentes en Chovet podrán acceder a una tarifa especial de 30.000 pesos, según las condiciones difundidas.

La inscripción incluye kit del participante, remera, seguro para el corredor y medalla finisher. Además, la organización anticipó que habrá premios para los mejores clasificados en las diferentes distancias y categorías.

Los interesados pueden consultar la información disponible en www.cronorav.com.ar, donde se canaliza el proceso de inscripción.

Una nueva propuesta para el calendario deportivo regional

La realización de esta primera edición incorporará una actividad al calendario deportivo de Chovet y ofrecerá una alternativa de participación para corredores de localidades vecinas.

Además de la competencia de 10 kilómetros, las distancias recreativas y la modalidad infantil permitirán ampliar la convocatoria a familias y vecinos que habitualmente no participan de pruebas atléticas.

De cara al 7 de noviembre, restará conocer las precisiones sobre el circuito definitivo, la organización de las categorías y las recomendaciones para los participantes.