Boca Juniors y River Plate se enfrentarán el domingo 1° de noviembre a las 15 en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. La Liga Profesional de Fútbol confirmó el horario del superclásico junto con la programación de las jornadas 13, 14 y 15 del campeonato.

El encuentro se disputará en la anteúltima fecha de la fase regular y podría tener incidencia en la clasificación a los playoffs. Su peso en esa definición dependerá de la situación de ambos equipos cuando llegue el partido. Boca ganó el último enfrentamiento entre los dos clubes, disputado en el estadio Monumental.

La programación de la fecha 16 quedó pendiente. La Liga Profesional aguardará a conocer qué equipos mantienen posibilidades de acceder a los playoffs antes de establecer los días y horarios de la última jornada.

Antes del superclásico, Boca recibirá a Talleres el viernes 16 de octubre a las 21:30, por la fecha 13. En esa misma jornada, River visitará a Belgrano el domingo 18 a las 20:15, en el estadio Kempes.

La fecha 13 comenzará el jueves 15 de octubre con Huracán–Gimnasia, a las 20. El viernes habrá tres encuentros, entre ellos Defensa y Justicia–Instituto, a las 19, además del compromiso de Boca ante Talleres.

El sábado 17 se disputarán cinco partidos. Entre los cruces programados figuran Banfield–Argentinos, a las 15, y Vélez–Gimnasia de Mendoza, a las 20. El domingo 18 también tendrá el clásico entre Racing e Independiente, previsto para las 14:45, y el encuentro entre Estudiantes y San Lorenzo, a las 18. La jornada se completará el lunes 19 con otros tres partidos.

La fecha 14 se extenderá del viernes 23 al lunes 26 de octubre. Gimnasia de Mendoza y Platense abrirán la actividad a las 18:30, mientras que Unión recibirá a Estudiantes en el cierre, a las 19.

La fecha 15, que tendrá al superclásico como uno de sus principales encuentros, comenzará el viernes 30 de octubre con Estudiantes de Río Cuarto–Gimnasia, a las 19. El último partido de esa jornada será Platense–Central Córdoba, el lunes 2 de noviembre, también a las 19.

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