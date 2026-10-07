Belgrano enfrentará a River el domingo 18 de octubre, a las 20:15, en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 13 del Torneo Clausura. La Liga Profesional comunicó este miércoles el cronograma de las fechas 13, 14 y 15 y confirmó así el horario del encuentro que repetirá la final del Torneo Apertura.

El partido contará con la presencia de hinchas de River, que ocuparán la popular Willington. Belgrano ya había anunciado que trasladaría este compromiso al Kempes por razones económicas. La organización del ingreso de sus socios contempla distintas ubicaciones según el sector al que asisten habitualmente en el Gigante de Alberdi.

Según informó el club, más de 3.000 socios y socias ya activaron su carnet para acompañar al equipo. Quienes no tienen una ubicación contratada pueden realizar el trámite para las tribunas disponibles, con precios diferenciados por categoría y prioridad exclusiva hasta el domingo 11 de octubre.

Si quedan lugares disponibles después de ese plazo, el remanente se pondrá a disposición de los hinchas de Belgrano en general desde el lunes 12 de octubre. Esa posibilidad dependerá de la cantidad de ubicaciones que resten tras el período reservado para socios.

Para la platea Gasparini, la activación cuesta $40.000 para mayores, $28.000 para jubilados y la categoría Cadete Mayor, y $20.000 para Cadete Menor. En la platea Ardiles, los valores son de $50.000 para mayores, $35.000 para jubilados y Cadete Mayor, y $25.000 para Cadete Menor.

Los socios con abono contratado podrán ingresar sin pagar un adicional. Deberán presentar el carnet físico y tener al día la cuota de octubre, de acuerdo con las condiciones anunciadas por Belgrano para este encuentro.

La distribución establece que los abonados de Popular Pirata y Preferencial ingresarán a la popular Artime. Los de Cuellar Alta y Platea Heredia tendrán su lugar en la platea Gasparini, mientras que los de Cuellar Baja accederán a la platea Ardiles.

También dentro de la Ardiles se asignarán sectores específicos para quienes cuentan con ubicaciones en Celeste Lateral, Central y Súper Celeste. Los abonados de palcos ingresarán al Sector W y quienes pertenecen al Sector Accesible CAB utilizarán el espacio accesible de la platea Ardiles.

La programación difundida por la Liga Profesional también definió los siguientes dos compromisos de Belgrano. Por la fecha 14 visitará a Aldosivi el domingo 25 de octubre, a las 14:45. Luego, por la fecha 15, recibirá a Barracas Central el domingo 1 de noviembre, desde las 18:30.