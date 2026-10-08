Aguas Santafesinas realizará este viernes 9 de octubre trabajos de purgado de cañerías de agua potable en distintos sectores de Firmat. El operativo está previsto entre las 5 y las 7 de la mañana y forma parte del mantenimiento programado de la red de distribución domiciliaria.

Según informó la empresa, las tareas buscan eliminar obstrucciones y optimizar el funcionamiento de la red. Durante esa franja horaria podrá verse agua saliendo de las bocas de hidrantes ubicadas en cuatro esquinas: Bv. Colón y Perito Moreno; Córdoba y Perito Moreno; T. Federal y 25 de Mayo; y Almafuerte y D. French.

La prestadora indicó que la salida de agua vinculada con el procedimiento no se extenderá más allá del horario previsto. También señaló que, si se registra algún episodio de turbiedad, se supera dejando circular el agua durante unos minutos. Para reclamos y gestiones, habilitó el contacto por WhatsApp al 3416950008.

Por otra parte, en el marco del mantenimiento urbano, cuadrillas municipales detectaron una importante acumulación de residuos arrojados fuera de tachos y contenedores durante las tareas habituales de limpieza de alcantarillas y cunetas de Firmat.

Desde el municipio advirtieron que esa basura dificulta el escurrimiento del agua y genera focos de contaminación en la vía pública. Además, señalaron que los residuos pueden taponar rejillas y alcantarillas e incrementar el riesgo de anegamientos ante eventuales lluvias.

La administración municipal explicó que los equipos realizan recorridas periódicas para desobstruir desagües y retirar basura, y remarcó que el cuidado de los espacios comunes requiere la colaboración de los vecinos. En ese sentido, reiteró el pedido de respetar los horarios de recolección y utilizar correctamente los cestos domiciliarios y los contenedores públicos.

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