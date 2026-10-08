Miguel Torres: realizaron trabajos de mejorado con pedregullo en calle Perón

Durante la jornada del miércoles 7 de octubre se llevaron adelante trabajos de mantenimiento vial en la localidad de Miguel Torres, donde se realizó el mejorado de calle Perón mediante la colocación de pedregullo.

La intervención busca mejorar las condiciones de circulación para los vecinos que transitan diariamente por el sector, principalmente durante los períodos de precipitaciones, cuando el estado de las calles puede dificultar el desplazamiento de los vehículos.

Mejoras en la infraestructura vial

Desde la Comuna de Miguel Torres señalaron que estas tareas están destinadas a brindar mayor comodidad y seguridad a quienes utilizan esta arteria.

El mejorado con pedregullo permite acondicionar la superficie de la calzada y contribuir a una circulación más fluida, particularmente en condiciones climáticas adversas.

Trabajos para mejorar la circulación

La intervención se enmarca en las tareas de mantenimiento y mejoramiento de calles de la localidad.

Además, desde la Comuna agradecieron a los vecinos por la paciencia durante la ejecución de los trabajos.

Con esta intervención, Miguel Torres continúa incorporando mejoras en su infraestructura vial, con el propósito de facilitar la movilidad cotidiana de sus habitantes.