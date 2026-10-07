Un hombre fue imputado por amenazas calificadas por su carácter anónimo en una causa que investiga el hallazgo de dos municiones y una nota intimidatoria en una vivienda de Venado Tuerto. En la audiencia del 7 de octubre, la jueza Andrea Melisa Cavallero dispuso su libertad bajo condiciones y ordenó medidas de protección para la víctima y su familia.

La resolución, conforme al pedido de la Fiscalía y la Defensa, le prohíbe acercarse a menos de 100 metros de la persona que recibió la amenaza y de sus familiares, así como contactarlos por cualquier medio. También deberá presentarse semanalmente ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y no podrá tener armas de fuego, portar armas de ningún tipo ni poseer municiones.

Como caución, se dispuso un embargo sobre un vehículo. Además, a pedido del fiscal Iván Gastón Raposo, la jueza ordenó rondas policiales periódicas en el domicilio de la víctima y la implementación de un botón antipánico mientras continúa el proceso penal.

El hecho investigado ocurrió el 3 de octubre de 2026 en una casa de calle España al 1500. Según la imputación, el acusado habría colocado en una ventana una bolsa transparente con un cartucho de escopeta calibre 12 y otro calibre 9 milímetros, ambos vivos. Junto a las municiones había un papel con la inscripción «E.M. BASTARDO».

La persona que encontró la bolsa, de 73 años, advirtió su presencia alrededor de las 8:30 y relacionó las iniciales del mensaje con su hijo. El hallazgo le provocó temor y motivó la intervención policial. La Fiscalía vinculó el episodio con un conflicto personal de larga data entre el imputado y ese hijo.

La denuncia también incluyó un antecedente de diciembre de 2025. Según ese relato, el investigado se había presentado en el domicilio y había expresado deseos de matar y atropellar con un automóvil a quien denunció. También habría mencionado que conocía información sobre su familia. Esas manifestaciones forman parte de lo denunciado.

La investigación estuvo coordinada por Raposo, fiscal coordinador de la Persecución Penal de los Delitos contra la Propiedad y Conexos. Las diligencias estuvieron a cargo de Facundo Peña, responsable de la Unidad de Salidas Alternativas del MPA.

Peña se comunicó con el hijo aludido en el mensaje, quien reside en el exterior, y articuló tareas con la Comisaría Segunda de Venado Tuerto y la Policía de Investigaciones de Casilda. Esas actuaciones permitieron individualizar al sospechoso y establecer su domicilio antes de la audiencia en la que Raposo formuló la imputación.

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