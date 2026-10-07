La Unión Tranviarios Automotor (UTA) pidió a la Secretaría de Transporte de la Nación que intervenga ante las condiciones de seguridad del transporte de larga distancia. En una presentación, el sindicato advirtió sobre el deterioro de las rutas nacionales y denunció problemas de mantenimiento y desgaste en los ómnibus que utilizan los conductores.

El reclamo fue formulado por el secretario general de UTA Argentina, Roberto Carlos Fernández, mediante una nota dirigida al secretario de Transporte de la Nación, Mariano Plencovich. El documento solicita medidas para reducir los factores prevenibles asociados a la siniestralidad y una intervención coordinada entre los actores del sistema.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la antigüedad de la flota. Según el gremio, la escasez de financiamiento dificulta la incorporación de unidades nuevas y lleva a las empresas a mantener en circulación vehículos con un desgaste creciente. La organización sostuvo que esa situación afecta las condiciones de trabajo y expone también a los pasajeros.

“Los choferes manejan micros con un desgaste severo”, señaló el comunicado sindical. UTA vinculó ese estado con roturas durante los recorridos y afirmó que las fallas pueden dejar a conductores y viajeros varados durante varias horas, mientras esperan asistencia técnica.

La presentación enumeró neumáticos desgastados o con poco dibujo, presión de aire inadecuada y amortiguadores en mal estado en algunas unidades. También mencionó deficiencias en elementos de seguridad y en los baños, además de recortes de servicios que antes se ofrecían durante los viajes.

El sindicato relacionó esos problemas mecánicos con las condiciones de la infraestructura vial. Advirtió que el deterioro del asfalto puede reducir la adherencia y comprometer la estabilidad de los micros durante curvas y sobrepasos. De acuerdo con su planteo, esa combinación aumenta las distancias de frenado y el riesgo de despistes.

El documento también incluyó las dificultades que generan las lluvias torrenciales, las inundaciones y las temperaturas extremas. Enumeró, además, la presencia de gravilla, arena, hojas, derrames de combustible, hielo, nieve y neblina entre las circunstancias que complican la conducción. Para el gremio, parte de esas contingencias podría reducirse con tareas de prevención y mantenimiento.

UTA identificó al Estado, las empresas, los conductores y los pasajeros como los cuatro actores centrales de la actividad. A las compañías les reclamó cumplir con el mantenimiento y el cuidado de los vehículos; al Gobierno nacional le pidió una intervención activa para mejorar las condiciones de funcionamiento del servicio.

La nota incorporó también la situación salarial de los choferes, aunque el eje del reclamo estuvo puesto en la seguridad, el estado de las unidades y las rutas por las que circulan.

Leé también

Alerta naranja por tormentas para la tarde en Venado Tuerto

Alerta por viento en General López: ráfagas de 80 km/h

Alerta naranja en General López: anticipan tormentas fuertes y ráfagas de más de 90 km/h