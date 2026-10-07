El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, publicó una carta de despedida a Lionel Messi tras su último partido con la Selección argentina. El dirigente puso el foco en el compromiso del capitán con la camiseta nacional, su relación con los compañeros y el legado que deja más allá de los títulos.

“Llegó ese día que nadie quería que llegara”, expresó Tapia al comienzo del mensaje. En el escrito, presentó la despedida como el cierre de una etapa deportiva y sostuvo que la historia del futbolista con el seleccionado perdurará después de su salida.

El reconocimiento se concentró en aspectos personales de Messi: la humildad ante el reconocimiento mundial, la dedicación al trabajo y el acompañamiento a sus compañeros durante los momentos difíciles. Tapia también recordó los períodos de críticas y dudas que atravesó el capitán antes de alcanzar los mayores éxitos con el equipo argentino.

“Tu compromiso con esta camiseta, incluso cuando llevarla pesaba más de lo que cualquiera podía imaginar”, destacó el presidente de la AFA. Con esas palabras, valoró la decisión del jugador de seguir intentándolo pese a las dificultades.

La carta repasó la conquista de la Copa América, la Finalissima en Wembley y el título mundial en Qatar como la culminación de ese recorrido. Sin detenerse en estadísticas o cantidades de trofeos, Tapia vinculó esos logros con la perseverancia de Messi y destacó su capacidad para reunir a distintas generaciones alrededor de la Selección.

El cierre combinó el agradecimiento institucional con una expresión personal de afecto: “Nuestro capitán. Nuestro campeón. Nuestro 10. Mi héroe favorito”. Finalmente, Tapia dejó un mensaje de pertenencia para el futbolista: “Gracias por todo, Leo. Esta siempre va a ser tu casa”.

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