Lionel Messi anunció este lunes 31 de agosto que se retira de la Selección argentina. El futbolista comunicó su decisión mediante una publicación en sus redes sociales, luego de varias semanas de incertidumbre sobre su continuidad tras la final del Mundial 2026.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección", expresó Messi al comienzo del mensaje.

El anuncio fue publicado en su cuenta oficial de Instagram y posteriormente replicado por distintos medios nacionales.

En su despedida, el capitán reconoció que se trató de una determinación difícil. "Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento", señaló.

Además, hizo un balance de su recorrido con la camiseta nacional y remarcó que durante todos esos años buscó representar al equipo argentino independientemente de los resultados obtenidos.

Messi también hizo referencia al recambio generacional que deberá afrontar el seleccionado. En ese sentido, sostuvo: "Me vacié, ya no tengo más para dar", y agregó que aparecen jugadores jóvenes que, según su consideración, merecen tener su oportunidad.

El mensaje cierra una etapa iniciada hace más de dos décadas y que atravesó momentos deportivos diferentes. Messi había anunciado anteriormente su salida de la Selección en 2016, después de perder la final de la Copa América Centenario ante Chile, aunque semanas más tarde decidió regresar. Reuters recordó que aquel retiro se produjo luego de una serie de finales perdidas y que posteriormente el rosarino terminó encabezando el ciclo de títulos iniciado con la Copa América 2021.







Su último Mundial terminó el 19 de julio de 2026. Argentina llegó nuevamente al partido decisivo y perdió 1-0 frente a España en tiempo suplementario, en Nueva Jersey.

Otro dato conocido este lunes es que la decisión no fue tomada inmediatamente antes de publicar el comunicado. En el cierre de su mensaje, Messi explicó que había escrito esas palabras el 21 de julio, dos días después de la final mundialista.

El futbolista también agradeció a su familia, entrenadores, compañeros, dirigentes y simpatizantes que lo acompañaron durante sus años con la Selección.

A partir del anuncio comienza una nueva etapa para el seleccionado nacional. Entre los temas que deberán definirse aparecen la sucesión de la capitanía, el recambio del plantel y la posibilidad de que la AFA organice una despedida para Messi. Por ahora, no existe información oficial confirmada sobre un eventual partido homenaje.