La ciudad de Santa Fe contará con un espacio público denominado Costanera Lionel Messi luego de que el Concejo Municipal aprobara el proyecto impulsado por la concejala Ana Cantiani. La iniciativa busca reconocer al futbolista nacido en la provincia y vincular su nombre con uno de los sectores turísticos más representativos de la capital santafesina.

Según informó la impulsora del proyecto, la aprobación fue unánime y permitirá que la actual Costanera Este pase a llamarse oficialmente Costanera Lionel Messi. El sector comprendido tiene una extensión aproximada de 1.500 metros y abarca desde el extremo sur de la avenida Alicia Moreau de Justo hasta la zona ubicada hacia el noreste de la avenida contigua.

La nueva denominación incluirá las veredas, calzadas y espacios públicos que forman parte del área costera junto a la Laguna Setúbal, uno de los puntos turísticos más reconocidos de la ciudad.

Cantiani explicó que el objetivo del proyecto es reconocer la trayectoria de Messi y su vínculo con la provincia de Santa Fe. “Queremos que un lugar tan nuestro como la Costanera lleve el nombre de alguien que representa a Santa Fe en todo el mundo”, expresó la concejala.

Además, el proyecto contempla la posibilidad de que el Municipio gestione junto al sector privado la instalación de una escultura u otra intervención artística relacionada con Messi. Según lo informado, esas acciones no deberían generar gastos para las arcas municipales.

Por otro lado, también se mencionó la posibilidad de colocar una placa en homenaje a Jorge Messi, padre del futbolista, aunque esa medida todavía se encuentra en etapa de evaluación.

La aprobación del proyecto abre ahora una nueva etapa vinculada a la implementación del cambio de denominación y a las posibles mejoras o intervenciones que acompañen al nuevo nombre del espacio.

La frase “primera Costanera Lionel Messi del mundo”, utilizada para presentar la iniciativa, deberá ser corroborada con registros internacionales para confirmar si no existen antecedentes similares en otras ciudades.