La ciudad de Santa Fe volverá a recibir una competencia internacional con la realización del XII Campeonato Sudamericano U23 de Atletismo, programado para los días 16, 17 y 18 de octubre en la pista sintética del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD).

El torneo fue presentado oficialmente este martes en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y reunirá a representantes de 13 países: Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Surinam, Guyana y Panamá.

La realización del campeonato permitirá además volver a utilizar la infraestructura deportiva renovada para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, disputados pocas semanas atrás.

Durante la presentación, el gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo que la intención de su administración es dar continuidad a las inversiones realizadas en infraestructura y mantener a Santa Fe dentro del calendario de competencias deportivas internacionales.

“No nos vamos a detener”, afirmó el mandatario al referirse a los proyectos posteriores a los Juegos. Además, planteó que el deporte puede funcionar como una herramienta de desarrollo y también como una actividad vinculada al turismo.

En este marco, el presidente de la Federación Santafesina de Atletismo, Juan Alberto Scarpín, señaló que actualmente existen condiciones de infraestructura que anteriormente no estaban disponibles y destacó la experiencia organizativa adquirida durante los Juegos Suramericanos.

Por otro lado, Germán Chiaraviglio valoró la posibilidad de volver a contar con una competencia sudamericana en la provincia, mientras que el garrochista Ayrton Franco destacó las características de la nueva pista del CARD.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, vinculó la organización de este tipo de acontecimientos con el desarrollo del turismo deportivo. En tanto, el senador provincial Julio “Paco” Garibaldi consideró que el nuevo campeonato permite comenzar a observar el uso posterior de las instalaciones construidas o renovadas para los Juegos.

La categoría U23 ocupa el último escalón internacional juvenil antes del paso definitivo a las competencias de mayores. Por esa razón, el torneo reunirá a deportistas que ya integran o buscan consolidarse dentro de los seleccionados nacionales de sus respectivos países.

La Confederación Argentina de Atletismo incorporó oficialmente el campeonato a su calendario para el período comprendido entre el 16 y el 18 de octubre.

Además de la competencia deportiva, el campeonato será una nueva prueba para el objetivo provincial de mantener activas las instalaciones que quedaron después de los Juegos Suramericanos.

La agenda completa de pruebas, horarios y participantes será uno de los aspectos a seguir a medida que se acerque el inicio del torneo.