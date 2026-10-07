El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, participó de la apertura de la 26ª Conferencia del Acero y Expo IAS 2026, que reúne en Rosario a representantes empresarios, especialistas y funcionarios vinculados con la actividad siderúrgica.

El encuentro comenzó este martes 6 y se extenderá hasta el jueves 8 de octubre en el Centro de Convenciones City Center. Organizada por el Instituto Argentino de Siderurgia (IAS), la agenda contempla presentaciones técnicas, paneles, talleres y una exposición comercial, además de debates sobre transformación digital, materias primas, productos finales, seguridad y medio ambiente.

Durante su participación, Puccini puso el foco en el peso de la cadena metalúrgica dentro de la economía santafesina y señaló que alrededor de 6.400 empresas están vinculadas con esta actividad. También destacó su relación con sectores como la maquinaria agrícola, la infraestructura portuaria y la provisión de insumos destinados a Vaca Muerta.

En este marco, el funcionario detalló las herramientas que, según informó el Gobierno provincial, se encuentran disponibles para acompañar al sector productivo.

Puccini aseguró que Santa Fe destina más de $15.000 millones anuales a líneas de financiamiento desarrolladas conjuntamente con bancos públicos y privados, con el objetivo de facilitar el acceso de empresas, pymes y emprendedores a tasas más competitivas.

Además, sostuvo que durante los primeros 30 meses de la actual gestión provincial se destinaron US$2.500 millones a infraestructura. De acuerdo con el ministro, ese monto comprende inversiones en rutas, caminos, accesos, puentes y obras vinculadas con las redes de gas y electricidad.

Las cifras corresponden a información proporcionada por el Gobierno de Santa Fe y difundida durante el encuentro.

Por otro lado, Puccini indicó que la Provincia aporta $8.000 millones al área de ciencia y tecnología, con programas destinados a acompañar procesos de innovación, certificaciones, habilitaciones, capacitación y apertura de nuevos mercados.

Desde el sector siderúrgico, el presidente del Consejo Directivo del Instituto Argentino de Siderurgia, Reinaldo Castilla, destacó la conferencia como un ámbito para intercambiar conocimientos y analizar el futuro de la industria.

También participó Federico Amos, CEO de ArcelorMittal Acindar, quien planteó la necesidad de potenciar la presencia de la siderurgia argentina tanto en el mercado interno como internacional.

La agenda productiva tendrá otro capítulo el próximo 29 de octubre en La Fluvial, donde, según anticipó Puccini, se realizará una ronda de negocios con cerca de 1.000 empresas inscriptas. El objetivo será generar vínculos entre proveedores santafesinos y grandes proyectos relacionados con minería, infraestructura portuaria y siderurgia.