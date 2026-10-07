El gobernador Maximiliano Pullaro participó este martes 6 de octubre de la apertura de los Juegos Deportivos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que por primera vez tienen como sede a la ciudad de Santa Fe. El encuentro reúne a más de 2.000 integrantes de delegaciones universitarias provenientes de 12 provincias.

El acto inaugural se desarrolló en la Facultad Regional Santa Fe y contó también con la presencia del intendente Juan Pablo Poletti; el rector de la UTN, Rubén Soro; y el decano de la Facultad Regional Santa Fe, Alejandro Tóffolo, además de funcionarios provinciales y autoridades universitarias.

Durante su intervención, Pullaro puso el foco en el rol de la universidad estatal y aseguró que desde Santa Fe “siempre vamos a defender” la educación pública.

El gobernador vinculó esa posición con su propia historia familiar y recordó que fue la primera generación de su familia que logró graduarse en una universidad.

Además, destacó la utilización de la infraestructura que quedó disponible después de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Las delegaciones de las 30 Facultades Regionales se encuentran alojadas en la Villa Suramericana, mediante un convenio entre el Gobierno provincial y la UTN.

El rector Rubén Soro, por su parte, destacó la posibilidad de reunir a los jóvenes en Santa Fe y valoró el acompañamiento de los gobiernos provincial y municipal a las universidades nacionales.

En la misma línea, el decano Alejandro Tóffolo sostuvo que la realización de la competencia demandó un trabajo conjunto entre diferentes instituciones y remarcó la importancia que la UTN le asigna al deporte dentro de la formación universitaria.

Más de 2.000 participantes

El encuentro constituye una de las principales competencias deportivas de la Universidad Tecnológica Nacional. De acuerdo con información oficial de la institución, participan las 30 Facultades Regionales distribuidas en 12 provincias.

Las disciplinas programadas incluyen fútbol femenino y masculino, vóley femenino y masculino, básquet, básquet 3x3 y ajedrez. Los encuentros se disputan en diferentes instalaciones de la capital provincial.

Además de la competencia, la organización busca promover la integración entre estudiantes de distintas regiones del país y complementar la formación académica con la actividad deportiva.

La realización de los Juegos también permite darle continuidad al uso de la infraestructura que recientemente recibió a las delegaciones de los Juegos Suramericanos. Provincia, Municipalidad, UTN y equipos que participaron de aquel operativo trabajan en la coordinación de alojamiento, transporte y logística.

Según el cronograma oficial del certamen, las competencias continuarán durante toda la semana y las finales están previstas para el domingo 11 de octubre. Ese mismo día se realizará la entrega de premios y posteriormente comenzará el regreso de las delegaciones.