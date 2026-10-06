La novena edición del Encuentro Tecnológico se realizará este viernes 9 de octubre en Venado Tuerto, organizada por la E.E.T.P. N° 602. La propuesta cuenta con 20 escuelas técnicas y medias inscriptas de la ciudad y la zona, y reunirá a estudiantes para compartir conocimientos, experiencias y aprendizajes.

La jornada incluirá competencias de Electricidad, Ajedrez, Dibujo Técnico, Escape Room, Física y Saberes Matemáticos. En Robótica habrá dos modalidades: robots sumo y robots fútbol. El programa también contempla Prime Dev, correspondiente al nivel terciario.

Las actividades buscan despertar el interés por la ciencia y la tecnología mediante espacios de pruebas, ajustes y ensayos de calidad y fiabilidad. El encuentro propone que los estudiantes participen en desafíos y, a la vez, intercambien saberes con integrantes de otras instituciones.

El trabajo colaborativo es otro de los objetivos de la iniciativa, junto con la participación y el intercambio entre escuelas. Así, las competencias forman parte de una propuesta educativa que busca favorecer tanto el aprendizaje como el encuentro entre estudiantes.

El Encuentro Tecnológico nació en 2018. En esta novena edición, la E.E.T.P. N° 602 volverá a reunir a instituciones de Venado Tuerto y la región alrededor de actividades que abarcan distintas áreas del conocimiento técnico y científico.

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