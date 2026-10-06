El Gobierno de Venado Tuerto clausuró preventivamente un almacén ubicado en calle Cabral al 500 y decomisó 165 kilos de alimentos. La medida fue dispuesta por la Dirección de Seguridad Alimentaria tras una inspección que detectó irregularidades en la documentación del comercio y en las condiciones de almacenamiento y venta de la mercadería.

Según la información municipal, el establecimiento no contaba con habilitación comercial, carnet de manipulación de alimentos ni control de plagas. El personal de la Secretaría de Control Urbano y Convivencia labró el acta correspondiente y dejó asentados los incumplimientos encontrados durante el operativo.

Entre las observaciones sanitarias, los inspectores registraron una importante cantidad de productos vencidos. También hallaron mercadería cuyas fechas de vencimiento habían sido borradas, de acuerdo con el reporte oficial. Estas irregularidades se sumaron a las deficiencias de conservación constatadas en el local.

El almacén, además, comercializaba viandas cuya procedencia no pudo determinarse. Según lo informado por el municipio, esos alimentos no se mantenían a la temperatura adecuada. Las condiciones en las que estaban almacenados formaron parte de los motivos que llevaron a disponer la clausura preventiva.

La revisión de los equipos de refrigeración permitió detectar otro riesgo sanitario: había carne cruda ubicada junto a alimentos listos para consumir. Esa disposición fue señalada por los inspectores como una situación de riesgo de contaminación cruzada.

El relevamiento también registró suciedad en heladeras y freezers, además de alimentos apoyados directamente sobre el piso. Los problemas de higiene y almacenamiento quedaron incluidos entre las infracciones constatadas por el personal municipal.

Tras el procedimiento, el comercio quedó clausurado de manera preventiva y se labraron las actuaciones correspondientes. La información difundida no detalla qué productos integraban los 165 kilos decomisados ni precisa un plazo para la eventual reapertura del establecimiento.

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