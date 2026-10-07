El diputado provincial Rubén Galassi (PS–Unidos) presentó un proyecto de ley para crear la Comisión Provincial de Cambio Demográfico en Santa Fe. La propuesta busca establecer un espacio permanente de coordinación entre áreas del Poder Ejecutivo para analizar las transformaciones de la población y sus consecuencias sobre los servicios y las políticas públicas.

La comisión funcionaría dentro del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública. Según establece la iniciativa, su creación no implicaría nuevas estructuras administrativas permanentes, incorporación de personal ni un presupuesto propio: trabajaría con los recursos y las capacidades existentes en el Estado provincial.

El proyecto cuenta también con el acompañamiento de los diputados Antonio Bonfatti, Varinia Drisun, Sergio Rojas y Rosana Bellati, del mismo sector político. Su planteo central es reunir información y perspectivas que hoy corresponden a distintas áreas, para incorporar los cambios poblacionales a las decisiones de gobierno.

La integración prevista incluye representantes de Gobierno, Economía, Educación, Salud, Trabajo, Producción, Desarrollo Humano, Infraestructura, Vivienda y Hábitat, además de las áreas de ordenamiento territorial y planificación estratégica. También participarían organismos técnicos, entre ellos el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC).

Entre los argumentos que fundamentan la propuesta aparece la reducción de la población infantil. Los datos citados en la iniciativa señalan que, entre 2016 y 2025, la cantidad de habitantes de tres a cinco años disminuyó aproximadamente un 31% en la Argentina, con cifras similares en Santa Fe. Esa estimación se presenta como un elemento para revisar la distribución de establecimientos educativos, la infraestructura y la planificación de la carrera docente.

El proyecto advierte, además, que las tendencias no se expresan de manera uniforme en toda la provincia. Mientras algunas localidades pueden registrar una pérdida de matrícula escolar, otras pueden recibir más alumnos por movimientos internos de población. Por eso, propone incorporar las diferencias territoriales al análisis y a la asignación de recursos.

En salud, la iniciativa vincula el aumento de la longevidad con una mayor demanda de atención de enfermedades crónicas, rehabilitación, asistencia domiciliaria y cuidados de larga duración. También plantea estudiar los efectos de los cambios en la población en edad de trabajar sobre el empleo formal, la capacitación, el sistema previsional, la incorporación tecnológica y la productividad.

Otra dimensión es la transformación de los hogares: su tamaño y composición pueden modificar las necesidades de vivienda, transporte, accesibilidad e infraestructura. Con ese conjunto de temas, la comisión propuesta apunta a elaborar una mirada compartida que permita anticipar demandas y orientar la planificación provincial.

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