El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, afirmó que la Provincia destina más de $ 15.000 millones por año a líneas de crédito con bancos públicos y privados para facilitar el acceso de pymes, empresas y emprendedores a mejores tasas. Lo expresó este martes durante la apertura de la 26ª Conferencia del Acero y Expo IAS 2026, en Rosario, según la información difundida por el Gobierno provincial.

Ante representantes de la industria siderúrgica, el funcionario vinculó ese financiamiento con las inversiones en infraestructura y el apoyo a la innovación. Sostuvo que esas herramientas buscan mejorar la competitividad del sistema productivo y defendió el trabajo conjunto entre el Estado y las empresas en un contexto que describió como difícil y complejo.

Puccini aseguró que, durante 30 meses de gestión, la Provincia invirtió US$ 2.500 millones en rutas, caminos, accesos, puentes y obras de infraestructura gasífera y eléctrica. También señaló que Santa Fe aporta $ 8.000 millones a ciencia y tecnología para acompañar la innovación de procesos productivos, la apertura de mercados y las certificaciones, habilitaciones y capacitaciones necesarias para exportar.

El ministro destacó el papel del acero en la maquinaria agrícola, la infraestructura portuaria y los insumos destinados a Vaca Muerta. Al referirse a la dimensión de la cadena metalúrgica, mencionó que detrás de esa actividad hay 6.400 empresas y la relacionó con el empleo y el arraigo de las familias. Además, consideró que Santa Fe puede realizar un aporte relevante a las oportunidades del país en alimentos y energía.

Como próxima instancia de vinculación comercial, recordó que el 29 de octubre se realizará una ronda de negocios en La Fluvial. Según indicó, la actividad ya cuenta con cerca de 1.000 empresas inscriptas y permitirá conectarlas con grandes proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), relacionados con la minería, la infraestructura portuaria y la siderurgia.

Puccini planteó que las empresas necesitan conocer el alcance de esos proyectos para poder aprovechar las inversiones y prepararse para el desarrollo productivo de las próximas décadas.

La conferencia, organizada por el Instituto Argentino de Siderurgia, se desarrolla hasta el jueves en el Centro de Convenciones City Center de Rosario. Incluye presentaciones técnicas, paneles, talleres, el Foro Ejecutivo del Acero y una exposición comercial. La transformación digital, las materias primas, los productos finales, la seguridad y el medio ambiente forman parte de la agenda.

En la apertura, el presidente del Consejo Directivo del Instituto, Reinaldo Castilla, destacó el intercambio de conocimientos y experiencias. El CEO de ArcelorMittal Acindar, Federico Amos, sostuvo que la siderurgia argentina tiene capacidad para protagonizar los mercados local y global. Por su parte, el secretario municipal de Desarrollo Económico y Empleo, Leandro Lopérgolo, remarcó la articulación entre grandes empresas, pymes y el Estado como condición para el crecimiento del sector.