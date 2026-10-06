El Coro Comunal “Voces de mi Pueblo” de Santa Isabel participó el pasado 3 de octubre del Encuentro Coral “Abrazo de Canciones”, desarrollado en la ciudad de Venado Tuerto, en una actividad que reunió a distintas agrupaciones de la región.

Según informó la organización, la formación de Santa Isabel compartió la jornada con Renacer de Viamonte, el coro de la Biblioteca Popular Alberto Chovet, de Chovet, y el Coro Inelda Sobrero, de Venado Tuerto.

Las agrupaciones mencionadas estuvieron bajo la dirección de Juan Carlos Vázquez Ravera, quien mantiene una extensa vinculación con la actividad coral del sur santafesino.

La participación representa una nueva presentación regional para “Voces de mi Pueblo”, una agrupación con trayectoria dentro de la actividad cultural de Santa Isabel.

Como antecedente, registros periodísticos de encuentros corales de la región ya ubican a “Voces de mi Pueblo” como representante de Santa Isabel y a Juan Carlos Vázquez entre los directores vinculados con distintas formaciones del sur provincial. En la cuarta edición de Surcanta, por ejemplo, el coro santaisabelense integró una convocatoria que reunió a agrupaciones de numerosas localidades de la región.

Además, la participación del coro forma parte de una trayectoria cultural que se remonta varios años. En 2013, “Voces de mi Pueblo” ya había formado parte de las actividades realizadas durante la inauguración del Complejo Cultural Centenario de Santa Isabel.

Santa Isabel será la próxima anfitriona

Luego de la presentación en Venado Tuerto, la actividad continuará ahora en Santa Isabel. La Comuna anunció que el próximo sábado 17 de octubre la localidad será sede de un nuevo Encuentro de Coros.

Por el momento no se difundieron oficialmente en el comunicado el horario, el espacio donde se realizará la actividad ni la nómina completa de agrupaciones participantes.

Según adelantaron, esos detalles serán comunicados próximamente para permitir que vecinos de Santa Isabel y de localidades de la región puedan sumarse a la propuesta.

De esta manera, después de participar de la jornada realizada el 3 de octubre en Venado Tuerto, “Voces de mi Pueblo” tendrá una nueva presentación, esta vez como agrupación anfitriona en su propia localidad.

La expectativa ahora está centrada en la confirmación de la programación, los coros invitados, el lugar y el horario del encuentro previsto para el 17 de octubre.