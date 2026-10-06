La lucha por mantenerse en la Liga Profesional 2026 ingresó en una etapa decisiva. Con el Torneo Apertura finalizado y el Clausura transitando sus últimas jornadas de la fase regular, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi aparecen como los dos equipos más comprometidos.

El reglamento establece dos descensos a la Primera Nacional 2027. Uno corresponde al equipo que termine último en la tabla de promedios, mientras que el restante se determina mediante la tabla anual, que suma los puntos conseguidos durante las fases regulares del Apertura y el Clausura.

Existe, además, una particularidad determinante: si un mismo club finaliza último en ambas clasificaciones, pierde la categoría por los promedios y el segundo descenso pasa al equipo ubicado 29° en la tabla anual.

LIGA PROFESIONAL 2026 ¿CÓMO SE DEFINEN LOS DOS DESCENSOS? La permanencia se resuelve por dos tablas diferentes DESCENSO 1 TABLA DE PROMEDIOS Desciende el equipo que termine en el último puesto de la tabla de promedios. La clasificación toma en cuenta el rendimiento acumulado de las temporadas correspondientes. DESCENSO 2 TABLA ANUAL Desciende el equipo que termine último en la tabla anual, que suma los puntos obtenidos durante las fases regulares del Apertura y del Clausura 2026. CASO ESPECIAL ¿Qué pasa si el mismo equipo queda último en ambas? Ese club desciende por la tabla de promedios y el segundo descenso pasa al equipo que termine en el puesto 29° de la tabla anual. 1 descenso por PROMEDIOS + 1 descenso por TABLA ANUAL LIGA PROFESIONAL 2026 · SISTEMA DE DESCENSOS

En este marco, Estudiantes de Río Cuarto es actualmente el equipo más comprometido. El conjunto cordobés se encuentra en el último puesto de la tabla de promedios y también cierra la clasificación anual con 11 puntos. Tras la fecha 11, su margen matemático quedó reducido y podría incluso concretarse su descenso durante la próxima jornada, dependiendo de su resultado y de lo que ocurra con Aldosivi.

El conjunto marplatense, por su parte, tiene 16 puntos en la tabla anual y aparece en el puesto 29°. Por esa razón, si la temporada terminara con las posiciones actuales, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi descenderían a la Primera Nacional.

LIGA PROFESIONAL 2026 LA PELEA POR NO DESCENDER Zona baja de la tabla anual 30° · DESCENSO ESTUDIANTES (RÍO CUARTO) 11 PUNTOS 29° · DESCENSO ALDOSIVI 16 PUNTOS ZONA DE PERMANENCIA DEPORTIVO RIESTRA +6 SOBRE ALDOSIVI ZONA DE PERMANENCIA CENTRAL CÓRDOBA 25 PUNTOS ¿Cómo se define?

Un equipo desciende por la tabla de promedios y otro por la tabla anual. Si el mismo club termina último en ambas, el segundo descenso corresponde al equipo ubicado 29° en la clasificación anual. SITUACIÓN TRAS LA FECHA 11 · LIGA PROFESIONAL 2026

Aldosivi todavía conserva posibilidades concretas de modificar su situación. Deportivo Riestra se mantiene inmediatamente por encima en la pelea de la tabla anual, mientras Central Córdoba también busca sumar los puntos necesarios para terminar de despegarse de la zona comprometida. El Ferroviario alcanzó los 25 puntos después de igualar con Riestra y mantiene una diferencia de nueve unidades respecto del conjunto marplatense.

Por otro lado, la tabla de promedios muestra a Estudiantes de Río Cuarto en el último lugar y a Aldosivi inmediatamente por encima. La clasificación considera las campañas anteriores para los clubes que ya estaban en Primera y los partidos disputados desde su ascenso para los equipos recientemente incorporados a la categoría.

Uno de los partidos que puede resultar determinante será precisamente el enfrentamiento entre Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi previsto para la fecha 13 del Clausura.

Con pocas jornadas por disputarse, cada punto tendrá incidencia directa. Las posiciones actuales señalan a Estudiantes y Aldosivi como los equipos que perderían la categoría, aunque la definición matemática todavía permanece abierta.