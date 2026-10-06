Descenso 2026: Estudiantes y Aldosivi, los más comprometidos
La lucha por mantenerse en la Liga Profesional 2026 ingresó en una etapa decisiva. Con el Torneo Apertura finalizado y el Clausura transitando sus últimas jornadas de la fase regular, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi aparecen como los dos equipos más comprometidos.
El reglamento establece dos descensos a la Primera Nacional 2027. Uno corresponde al equipo que termine último en la tabla de promedios, mientras que el restante se determina mediante la tabla anual, que suma los puntos conseguidos durante las fases regulares del Apertura y el Clausura.
Existe, además, una particularidad determinante: si un mismo club finaliza último en ambas clasificaciones, pierde la categoría por los promedios y el segundo descenso pasa al equipo ubicado 29° en la tabla anual.
En este marco, Estudiantes de Río Cuarto es actualmente el equipo más comprometido. El conjunto cordobés se encuentra en el último puesto de la tabla de promedios y también cierra la clasificación anual con 11 puntos. Tras la fecha 11, su margen matemático quedó reducido y podría incluso concretarse su descenso durante la próxima jornada, dependiendo de su resultado y de lo que ocurra con Aldosivi.
El conjunto marplatense, por su parte, tiene 16 puntos en la tabla anual y aparece en el puesto 29°. Por esa razón, si la temporada terminara con las posiciones actuales, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi descenderían a la Primera Nacional.
Aldosivi todavía conserva posibilidades concretas de modificar su situación. Deportivo Riestra se mantiene inmediatamente por encima en la pelea de la tabla anual, mientras Central Córdoba también busca sumar los puntos necesarios para terminar de despegarse de la zona comprometida. El Ferroviario alcanzó los 25 puntos después de igualar con Riestra y mantiene una diferencia de nueve unidades respecto del conjunto marplatense.
Por otro lado, la tabla de promedios muestra a Estudiantes de Río Cuarto en el último lugar y a Aldosivi inmediatamente por encima. La clasificación considera las campañas anteriores para los clubes que ya estaban en Primera y los partidos disputados desde su ascenso para los equipos recientemente incorporados a la categoría.
Uno de los partidos que puede resultar determinante será precisamente el enfrentamiento entre Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi previsto para la fecha 13 del Clausura.
Con pocas jornadas por disputarse, cada punto tendrá incidencia directa. Las posiciones actuales señalan a Estudiantes y Aldosivi como los equipos que perderían la categoría, aunque la definición matemática todavía permanece abierta.