El verano de 2027 estará condicionado por la presencia de El Niño, un fenómeno que actualmente se encuentra en proceso de fortalecimiento y que, según los principales organismos meteorológicos internacionales, continuará activo durante enero y febrero.

Las últimas proyecciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) indican una probabilidad cercana al 100% de que El Niño persista hasta febrero de 2027. El organismo anticipa además que el episodio alcanzará una intensidad muy fuerte y que su máximo desarrollo se produciría hacia finales de 2026.

¿Enero o febrero será el mes más complicado?

Por el momento, no existe información meteorológica suficiente para determinar cuál de los dos meses tendrá mayores precipitaciones, tormentas o eventos extremos en Argentina.

Los pronósticos estacionales permiten establecer tendencias generales y probabilidades, pero no anticipar con varios meses de distancia cuándo ocurrirá una tormenta ni cuánto lloverá en una ciudad determinada.

Por eso, la presencia de un El Niño muy fuerte no significa necesariamente que vaya a llover durante todo enero o febrero.

Además, sus consecuencias no son iguales en todo el territorio. Los efectos dependen de la región, de la época del año y de la interacción con otros factores oceánicos y atmosféricos.

Un fenómeno que alcanzaría su pico antes del verano

La NOAA informó que existe una probabilidad superior al 90% de que el actual episodio alcance la categoría de muy fuerte durante el otoño e invierno del hemisferio norte, período que coincide con la primavera y el verano en el hemisferio sur.

Las proyecciones también ubican hacia noviembre y diciembre el período de mayor intensidad.

En este marco, enero comenzaría con El Niño todavía plenamente activo, mientras que febrero también permanecería dentro del período de influencia del fenómeno.

Para Argentina, los antecedentes indican que El Niño puede favorecer modificaciones en el régimen de precipitaciones, especialmente en determinadas zonas del centro y noreste del país. Sin embargo, esto representa una tendencia climática y no un pronóstico puntual.

Qué habrá que seguir durante los próximos meses

Diciembre será una instancia importante para conocer con mayor precisión cómo llegará el fenómeno al verano. A medida que se acerquen enero y febrero, los pronósticos mensuales y de corto plazo permitirán establecer escenarios más específicos.

Por otro lado, los organismos meteorológicos recomiendan mantener el seguimiento de los sistemas de alerta temprana ante la posibilidad de episodios de lluvias intensas, inundaciones, sequías o temperaturas extremas.

Por ahora, la principal certeza es que El Niño continuará formando parte del escenario climático del verano 2027, pero todavía no existe fundamento científico para señalar a enero o febrero como el mes más crítico.