La Comuna de Santa Isabel desarrolló una nueva jornada del programa “La Comuna en tu Barrio”, esta vez en los barrios Juventud y La Tacita, donde diferentes equipos comunales realizaron tareas de mantenimiento, servicios para mascotas y recorridas domiciliarias.

De acuerdo con la información difundida por el gobierno local, las cuadrillas trabajaron en desmalezado y poda en distintos sectores de ambos barrios. El operativo forma parte de una modalidad de intervención territorial que la administración viene desarrollando durante el año en diferentes puntos de la localidad.

Además, durante la jornada se llevó adelante un operativo destinado a animales de compañía, con vacunación antirrábica y desparasitación.

En paralelo, integrantes de las áreas de Convivencia y Promoción Social, junto con autoridades comunales, recorrieron el sector y mantuvieron encuentros con vecinos. Según indicó la Comuna, durante esos contactos se recibieron demandas, consultas e inquietudes relacionadas con los barrios.

La administración local afirmó también que algunas situaciones planteadas recibieron respuestas durante el propio operativo. Sin embargo, en la comunicación difundida no se detallaron cuáles fueron esas demandas ni las medidas adoptadas en cada caso.

El esquema de “La Comuna en tu Barrio” no es nuevo en Santa Isabel. Durante los últimos meses se realizaron intervenciones similares en otros sectores de la localidad, combinando mantenimiento del espacio público, servicios comunitarios y contacto domiciliario.

En agosto, por ejemplo, el programa llegó al barrio Luján. Posteriormente, durante septiembre, se desarrolló una jornada en San Cayetano, donde se efectuaron trabajos de corte de pasto, barrido, poda preventiva, limpieza de cunetas y mejorado de calles, además de atención para perros y gatos.

Con la intervención en Juventud y La Tacita, la Comuna dio continuidad al cronograma territorial. Hasta el momento no se informó oficialmente cuál será el próximo barrio alcanzado ni la fecha de una nueva jornada.