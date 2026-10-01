El Torneo Clausura 2026 volverá a ponerse en marcha este viernes 2 de octubre con el inicio de la fecha 11, una jornada que tendrá como principales atractivos la presentación de Boca ante Unión, el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano y el encuentro de River frente a Sarmiento, reprogramado para mediados de mes.

La actividad comenzará a las 19.15 con Independiente-Instituto. El conjunto cordobés afrontará el compromiso como líder de la Zona A con 22 puntos, mientras que a las 21.30 se disputarán Boca-Unión e Independiente Rivadavia-Gimnasia.

Torneo Clausura 2026 FECHA 11 Partidos del viernes VIERNES 2 DE OCTUBRE ZONA A · 19:15 INDEPENDIENTE vs. INSTITUTO ZONA A · 21:30 BOCA vs. UNIÓN ZONA B · 21:30 INDEPENDIENTE RIVADAVIA vs. GIMNASIA LIGA PROFESIONAL · CLAUSURA 2026

El sábado habrá tres encuentros. Defensa y Justicia recibirá a San Lorenzo desde las 14.45, mientras que a las 17 jugarán Atlético Tucumán-Barracas Central y Newell's-Lanús.

El domingo concentrará cuatro partidos. Huracán y Aldosivi abrirán la programación a las 14.45 y, desde las 17, Talleres y Belgrano protagonizarán una nueva edición del clásico cordobés en el estadio Mario Alberto Kempes.

Más tarde, Argentinos Juniors recibirá a Tigre desde las 19.15 y Racing visitará a Estudiantes de Río Cuarto a las 21.30.

La programación continuará el lunes. Deportivo Riestra-Central Córdoba jugarán a las 16.45; Estudiantes-Gimnasia de Mendoza y Vélez-Platense comenzarán a las 19; mientras que Banfield-Rosario Central cerrarán la jornada del día desde las 21.15.

La fecha, sin embargo, no terminará allí. Sarmiento y River se enfrentarán el miércoles 14 de octubre a las 19 en Junín. El encuentro fue trasladado respecto de su programación original luego del pedido realizado por River en el contexto de los futbolistas afectados a compromisos de selecciones.

Torneo Clausura 2026 SARMIENTO VS. RIVER Fecha 11 · Partido reprogramado MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE 19:00 Hora de Argentina SARMIENTO VS. RIVER PLATE El encuentro cerrará la fecha 11 del Clausura LIGA PROFESIONAL · CLAUSURA 2026

En cuanto a las posiciones, Instituto encabeza la Zona A con 22 unidades, seguido por Vélez con 20 y Defensa y Justicia con 18. Boca e Independiente tienen 17.

La Zona B presenta una diferencia menor en los primeros lugares. Argentinos Juniors y Rosario Central suman 18 puntos, Gimnasia tiene 17 y Belgrano, Huracán y Sarmiento aparecen con 16.

De esta manera, la fecha 11 comenzará a definir posiciones importantes cuando resta el tramo final de la fase regular.