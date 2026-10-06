El Gobierno de Santa Isabel dio a conocer nuevos resultados del Censo 2025 correspondientes al Eje Salud, un relevamiento que permite dimensionar la cobertura sanitaria y el nivel de utilización de los sistemas público y privado en la localidad.

Uno de los principales indicadores señala que el 47,8% de la población no posee obra social ni prepaga. De acuerdo con la proyección difundida a partir del relevamiento, ese porcentaje equivaldría a aproximadamente 2.260 personas.

El dato debe diferenciarse del lugar donde los vecinos efectivamente buscan atención médica. Según los resultados presentados, el 59,9% utiliza el sistema público de salud, mientras que el 37,3% recurre al sector privado y un 2,8% corresponde a otras alternativas o respuestas no especificadas.

De esta manera, incluso una parte de quienes cuentan con algún tipo de cobertura médica utiliza los efectores públicos.

Entre quienes poseen cobertura aparecen las obras sociales, PAMI, IAPOS y otros sistemas. Los datos difundidos ubican a las obras sociales en torno al 28% de la población, mientras que PAMI representa cerca del 19%.

Además, información atribuida al SAMCo local señala que durante septiembre se registraron aproximadamente 3.100 atenciones correspondientes a diferentes especialidades.

Una aclaración sobre los números del censo

La metodología utilizada resulta relevante para interpretar los valores absolutos. Según información publicada junto con los resultados, el relevamiento habría alcanzado efectivamente a 2.217 personas y 854 viviendas.

Posteriormente, los porcentajes obtenidos fueron proyectados sobre una población estimada cercana a los 4.800 habitantes. Por este motivo, cifras como las aproximadamente 2.260 personas sin obra social ni prepaga constituyen una estimación estadística basada en los porcentajes del relevamiento y no representan esa cantidad exacta de personas entrevistadas.

Discapacidad y acceso al CUD

El relevamiento también incorporó información sobre discapacidad y patologías. Un 20,5% declaró encontrarse dentro de alguna de estas situaciones, porcentaje proyectado en aproximadamente 972 personas.

Los resultados difundidos también muestran una diferencia entre quienes declaran alguna patología o discapacidad y quienes poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD), un instrumento necesario para acceder a determinados derechos y prestaciones.

Desde el Gobierno local señalaron que la información obtenida permitirá establecer prioridades y fortalecer las políticas de acompañamiento y asesoramiento.

En este marco, los datos ofrecen una referencia para dimensionar la demanda que enfrenta el sistema sanitario local y planificar futuras políticas públicas. El próximo paso será analizar cómo estos indicadores se traducen en necesidades de infraestructura, profesionales, especialidades y prestaciones para la población.