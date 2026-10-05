La Selección Argentina enfrentará este martes 6 de octubre a Benín, desde las 20, en el estadio Monumental, en el cierre de la ventana internacional. Más allá del amistoso, la atención estará centrada en Lionel Messi, quien disputará su último encuentro con la camiseta albiceleste.

El capitán cerrará de esta manera una etapa iniciada en 2005 con la Selección Mayor. El encuentro ante el combinado africano será su presentación número 208 y estará acompañado por una serie de homenajes preparados para despedirlo frente al público argentino.

Argentina llega al compromiso después de dos victorias consecutivas. El equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó 4-0 a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y posteriormente superó 7-0 a Burkina Faso en el Monumental.

Para el último partido de la serie, Scaloni volverá a contar con Messi y también tendrá disponibles a futbolistas que se incorporaron especialmente para esta presentación. Entre ellos aparecen Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi.

En cuanto a la formación, todavía no existe confirmación oficial. Una de las posibilidades es que Argentina juegue con Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Benín, dirigido por Gernot Rohr, llega después de comenzar su participación en la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027. Igualó 1-1 frente a Burkina Faso y posteriormente venció 2-1 a Mauritania, con dos goles de Rodolfo Aloko.

La posible formación del conjunto africano es Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun.

Por otro lado, el Monumental tendrá localidades agotadas para acompañar la despedida. Además, Argentina utilizará una indumentaria preparada especialmente para la ocasión, con detalles vinculados a la trayectoria del número 10.

El encuentro comenzará a las 20 y podrá verse en vivo por TyC Sports en Argentina.

Una vez finalizado el partido está previsto un homenaje al capitán. Algunos detalles de la ceremonia todavía pueden sufrir modificaciones, pero el objetivo será reconocer una trayectoria que incluyó, entre otros logros, la Copa del Mundo, dos Copas América y la Finalissima.

Así, más allá del resultado ante Benín, el Monumental será escenario del cierre de una etapa histórica para la Selección Argentina y del comienzo de un nuevo ciclo deportivo sin Lionel Messi dentro del campo de juego.

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