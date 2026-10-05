Tres personas fueron trasladadas a hospitales como consecuencia de dos siniestros viales registrados entre la madrugada del sábado y la del domingo en Venado Tuerto y la región. Otro choque, ocurrido el sábado por la noche en la ciudad, dejó a una niña de 10 años con un aparente traumatismo facial, aunque recibió el alta en el lugar.

Uno de los hechos ocurrió el domingo, alrededor de las 5.40, en la intersección de la Ruta Nacional 8 y Rivadavia, en Venado Tuerto. Allí colisionaron una motocicleta Honda XR 150, en la que viajaban Juan, de 31 años, y Daiana, de 23, y un Chevrolet Corsa Classic conducido por Lucas, de 46.

Los dos ocupantes de la moto fueron asistidos y trasladados al hospital en dos ambulancias del Servicio 107. Cuando llegaron los Bomberos Voluntarios, uno de ellos estaba tendido sobre la calzada y ya recibía atención médica, mientras que el otro permanecía de pie. El conductor del automóvil no presentó lesiones.

Los bomberos colaboraron con la asistencia hasta que se concretaron los traslados. También intervinieron efectivos del 911 y personal de Tránsito, que ordenó la circulación en el sector. Las causas de la colisión quedaron por establecerse.

El otro siniestro que requirió una derivación hospitalaria se produjo durante la madrugada del sábado en el kilómetro 680 de la Ruta Nacional 33, en la Curva de La Blanqueada, entre Firmat y Chovet. Participaron un Ford Fiesta Kinetic y dos camiones.

El conductor del auto, un joven de 27 años oriundo de Elortondo, fue trasladado en ambulancia al Hospital General San Martín para ser evaluado. Los camioneros, de Sancti Spíritu y Villa Gobernador Gálvez, no sufrieron lesiones. Las circunstancias del choque aún debían determinarse.

En tanto, el sábado 3, alrededor de las 20.50, un Chevrolet Cobalt y un Ford Ka chocaron en Italia y López, en Venado Tuerto. En el primero viajaban un hombre de 47 años, una mujer de 44 y la niña de 10. En el segundo se trasladaban dos jóvenes de 18 años y un adolescente de 17.

Los seis ocupantes estaban fuera de los vehículos cuando arribaron los bomberos. La niña fue asistida por un aparente traumatismo facial y, tras la evaluación del SIES, recibió el alta en el lugar. Los otros cinco involucrados fueron examinados y no presentaban lesiones.

Como medida preventiva, los bomberos desconectaron el suministro eléctrico y de gas del Chevrolet. En ese operativo también trabajaron efectivos policiales y personal de Tránsito.

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