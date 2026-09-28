El Gobierno de Santa Isabel continúa desarrollando jornadas de concientización vial en establecimientos educativos de la localidad. En esta oportunidad, la actividad se realizó en la Escuela Primaria B. Mitre N.º 179, con la participación de la Guardia Urbana y de Karina Gramajo, técnica en Seguridad Vial.

Según informó el Ejecutivo local, la propuesta forma parte de una serie de acciones vinculadas con las problemáticas planteadas por vecinos durante los Encuentros Ciudadanos desarrollados en Santa Isabel.

Durante la visita a la institución educativa se realizaron charlas, juegos y actividades de intercambio con los alumnos. Los contenidos estuvieron orientados principalmente a incorporar conocimientos básicos sobre seguridad vial y generar conciencia sobre las responsabilidades que tienen las personas cuando circulan por la vía pública.

Uno de los ejes estuvo puesto en el comportamiento de niños y adultos como peatones y pasajeros. Además, se trabajó sobre situaciones cotidianas vinculadas con el tránsito y las formas de prevenir riesgos.

La modalidad elegida buscó adaptar los conceptos de seguridad vial a la edad de los estudiantes mediante actividades participativas, con la intención de que puedan reconocer conductas seguras tanto al desplazarse caminando como cuando viajan en distintos vehículos.

La iniciativa se desarrolla en el marco de las acciones impulsadas por el Gobierno de Santa Isabel luego de los Encuentros Ciudadanos. Estos espacios reúnen a autoridades, instituciones y vecinos para plantear diferentes problemáticas de la comunidad y analizar posibles respuestas.

Durante septiembre se realizó el tercer encuentro de este tipo, donde se abordaron cuestiones vinculadas con salud, servicios y participación comunitaria. Dentro de este proceso, algunas iniciativas relacionadas con la seguridad vial fueron presentadas por el Gobierno local como respuestas a inquietudes surgidas en instancias anteriores.

Por otro lado, la presencia de la Guardia Urbana en las escuelas incorpora un componente preventivo al trabajo cotidiano del área, trasladando parte de las acciones de tránsito al ámbito educativo.

Desde el Gobierno local señalaron que el objetivo es sostener este tipo de propuestas en las instituciones de Santa Isabel y trabajar la prevención desde edades tempranas.

La actividad en la Escuela B. Mitre N.º 179 constituye una nueva instancia del programa. Hasta el momento no se informó oficialmente cuál será el próximo establecimiento educativo que recibirá la jornada ni el cronograma previsto para la continuidad de las visitas.