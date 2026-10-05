Santa Isabel puso en marcha los primeros trabajos correspondientes a una nueva red de agua potable, una intervención destinada a mejorar la infraestructura vinculada a uno de los servicios esenciales de la localidad.

La novedad fue comunicada por el Gobierno de Santa Isabel en su Informe Semanal de Gestión Comunal del domingo 5 de octubre. Según la información oficial, el proyecto se desarrolla conjuntamente con la Cooperativa de Agua Potable y la empresa BG Ingeniería.

Durante esta primera etapa comenzaron las tareas de zanjeo y colocación de cañerías. Además, se realiza el tendido de cables que serán utilizados posteriormente para el funcionamiento de futuras bombas.

Desde la administración comunal calificaron el proyecto como una obra “histórica y muy esperada”. La expresión corresponde a la valoración realizada por el propio gobierno local en su comunicación institucional y está relacionada con la expectativa generada alrededor de la infraestructura de agua potable.

Por otro lado, el comunicado señala que la Comuna continuará acompañando a la Cooperativa durante el desarrollo de los trabajos con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios esenciales.

Hasta el momento no se difundieron en la comunicación analizada detalles sobre el monto total de la inversión, el esquema de financiamiento, la extensión de la nueva red o el plazo estimado para completar los trabajos. Tampoco se especificó cuántos usuarios serán alcanzados directamente una vez que el nuevo sistema se encuentre operativo.

La intervención se suma a diferentes actuaciones realizadas durante los últimos años sobre el sistema de agua potable de Santa Isabel. Como antecedente, existen registros de aportes provinciales destinados a infraestructura vinculada al servicio, entre ellos trabajos sobre el tanque elevado de agua potable. Bonalumi

En este marco, el comienzo de la nueva red representa una nueva etapa para la infraestructura sanitaria de la localidad. El avance de los trabajos permitirá conocer posteriormente aspectos centrales del proyecto, entre ellos la cobertura definitiva, las características técnicas de las instalaciones y los tiempos previstos para su puesta en funcionamiento.