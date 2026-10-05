Joaquín Rodríguez, de Sancti Spíritu, recibió el Fiat Mobi 0 km que ganó en el Gran Sorteo de la 90ª edición de ExpoVenado. La entrega se concretó a poco más de un mes del cierre de la exposición, organizada por la Sociedad Rural de Venado Tuerto.

La presidenta de la entidad ruralista, Noelia Castagnani, y el titular de Grupo Méndez, Jorge Méndez, encabezaron la entrega del automóvil. La empresa había aportado el vehículo y fue Main Sponsor de ExpoVenado 2026.

Rodríguez había resultado ganador durante la última jornada de la muestra, que cerró en agosto. El automóvil fue uno de los principales premios del sorteo, que también incluyó una pileta, dos motos y un silobolsa aportados por empresas de la región.

Entre los otros ganadores estuvieron Gabriel Lobera, de Venado Tuerto, a quien le correspondió un silobolsa Plastar, y Emir Viletto, de la misma ciudad, que obtuvo una pileta instalada de Espacio Maibach. Cintia Estrella, de María Teresa, ganó una Corven Energy 110, mientras que Gisel Fernández, de Venado Tuerto, resultó beneficiada con una Corven 250.

Según los datos difundidos por la Sociedad Rural, la exposición convocó a unas 50 mil personas a lo largo de sus jornadas. La organización hizo un balance positivo tanto de la asistencia de público como de la respuesta de los expositores. La edición también contó con la presencia de autoridades nacionales y provinciales.

En el marco de la entrega, la Sociedad Rural destacó el acompañamiento de Grupo Méndez y de las demás empresas que aportaron premios al Gran Sorteo. También agradeció a quienes participaron de la exposición. Con la recepción del vehículo por parte de Rodríguez, quedó concretada una de las entregas pendientes tras el cierre de la muestra.

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