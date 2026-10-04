El Labordeboy Rural Bike se realizará el domingo 11 de octubre y mantiene abiertas las inscripciones. El Gobierno local, encabezado por Agustín «Coco» Romegialli, presentó el circuito previsto para la jornada, que recorrerá caminos rurales del distrito y tendrá su llegada en el ingreso a Villa Estela.

Para participar o solicitar más información, los interesados pueden comunicarse al 3400.419101. Esa es la línea habilitada para realizar consultas y formalizar el registro de cara al encuentro.

Entre los lugares identificados en el itinerario se encuentran el Parque Cerrado, señalado como punto de largada; el Sendero del Ferrocarril; el Cruce del Ferrocarril y el ingreso a Villa Estela, donde finalizará el recorrido. El trazado combinará sectores vinculados al ferrocarril con los paisajes rurales de la comuna.

Según la presentación de la propuesta, el circuito fue diseñado para ofrecer un desafío técnico y accesible tanto a ciclistas experimentados como a aficionados. La convocatoria apunta así a reunir participantes con distintos niveles de experiencia en una actividad que combina competencia y recreación.

Desde la organización destacaron que el encuentro también busca promover el turismo local y la integración comunitaria. En ese marco, el recorrido fue planteado como una oportunidad para conocer los paisajes del distrito a través del deporte.

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