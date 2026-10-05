La Municipalidad de Firmat dio a conocer el balance de los controles de tránsito realizados durante septiembre. Según los datos oficiales, se llevaron adelante 18 operativos vehiculares y se labraron 86 actas por distintas infracciones.

Los procedimientos fueron desarrollados mediante puestos fijos y móviles y estuvieron coordinados por el área de Control Urbano. Del total de intervenciones, seis se realizaron conjuntamente con la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno Municipal, durante los controles también fueron detectados tres casos de alcoholemia positiva.

Qué se controló durante los operativos

Los agentes verificaron diferentes requisitos necesarios para circular, entre ellos la documentación obligatoria de vehículos y conductores, las patentes y los elementos de seguridad.

Los datos difundidos corresponden al balance elaborado por el propio Municipio. No se precisó en la información suministrada cuántos vehículos fueron fiscalizados en total durante septiembre ni cuántos fueron remitidos al Corralón Municipal como consecuencia de los distintos procedimientos.

Como referencia, en agosto el Municipio había informado la realización de 20 operativos, con 101 actas de infracción, dos alcoholemias positivas y 21 vehículos remitidos al Corralón. De esta manera, septiembre registró dos procedimientos y 15 actas menos que el mes anterior, aunque pasó de dos a tres casos positivos de alcoholemia.

Continúan los controles sobre escapes libres

Por otro lado, el Municipio indicó que permanecen vigentes los procedimientos destinados a detectar motocicletas que circulen con escapes libres.

Los controles se realizan en el marco de la Ordenanza N.º 2003. La normativa establece que la circulación de motovehículos con este tipo de escapes constituye motivo de remisión al Corralón Municipal.

Esta política ya había sido aplicada durante los controles de agosto y forma parte de los operativos habituales desarrollados por el área de Control Urbano.

Desde el Gobierno Municipal señalaron que los procedimientos tienen como objetivo reforzar la prevención y el ordenamiento del tránsito. Además, recordaron la obligación de circular con la documentación correspondiente y respetar las normas vigentes.

El balance de septiembre deja así 18 procedimientos, seis de ellos junto con la APSV, 86 actas de infracción y tres alcoholemias positivas, de acuerdo con las estadísticas oficiales difundidas por el Municipio.