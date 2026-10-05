Los hinchas de Rosario Central deberán pagar un bono extraordinario para asistir al partido ante Independiente Rivadavia de Mendoza, previsto para el domingo 11 de octubre a las 17 en el Gigante de Arroyito. Según informó la dirigencia, la medida regirá por única vez y exclusivamente para ese encuentro.

El duelo será el primero que Central disputará como local después de obtener la Supercopa Internacional. El club aclaró que los menores e infantiles no deberán abonar el adicional.

Todas las gestiones para asistir al partido deberán realizarse a través de www.deportick.com. Para comprar una localidad será necesario tener la cuota al día. El plazo para regularizar esa situación o efectuar cualquier trámite relacionado con la credencial vencerá el jueves 8 de octubre a las 11.

La modalidad de compra permitirá obtener hasta tres entradas por cuenta de Deportick. En cada operación deberá indicarse el DNI de la persona que asistirá al estadio, por lo que cada localidad quedará vinculada a un asistente.

Aunque una misma cuenta podrá utilizarse para adquirir tres entradas, el procedimiento deberá completarse de manera individual. Primero habrá que finalizar la compra de una localidad y luego volver a ingresar al evento para gestionar la siguiente, hasta alcanzar el límite habilitado.

Para los grupos familiares de más de tres personas, la indicación es crear un usuario adicional que permita completar la cantidad de entradas necesarias. De esa manera, las compras deberán distribuirse entre las cuentas según el número de integrantes que concurran al partido.

El club también advirtió que, una vez completada la compra, no se podrán realizar modificaciones ni anular la operación.

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