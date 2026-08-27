Venado Tuerto será sede los próximos 23 y 24 de septiembre de una nueva edición de “Sembrando Empresarios”, una competencia educativa en la que estudiantes deberán administrar compañías ficticias y tomar decisiones relacionadas con costos, inversiones, recursos humanos, producción y marketing.

La actividad se realizará en las instalaciones de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, en Chile y Ruta 8, y estará organizada localmente por la Dirección de Juventudes del Gobierno municipal. La programación difundida oficialmente establece dos jornadas de competencia, precedidas por una instancia de capacitación destinada a las escuelas participantes.

La propuesta utiliza juegos de simulación para colocar a los estudiantes frente a situaciones similares a las que atraviesa una empresa. Durante las diferentes rondas, cada equipo deberá definir estrategias y evaluar distintas variables para alcanzar los objetivos planteados.

Entre las decisiones previstas aparecen la reducción de costos, la búsqueda de una mayor participación en el mercado y la maximización de utilidades. Además, los participantes podrán resolver inversiones vinculadas con la ampliación de plantas, la capacitación del personal y acciones de marketing.

De esta manera, la competencia apunta a trasladar conocimientos teóricos a escenarios simulados en los que cada decisión puede modificar los resultados de la empresa administrada por los estudiantes.

Una capacitación antes de competir

Antes de las jornadas centrales se realizará una capacitación general para las instituciones educativas participantes. Será en el Centro Cultural Municipal y tendrá dos horarios: un turno matutino a las 9 y otro vespertino a las 13.

Luego, el miércoles 23 de septiembre comenzará la competencia en la Sociedad Rural con las rondas iniciales. Según el cronograma anunciado, los equipos que avancen continuarán el jueves 24, jornada en la que se disputarán las semifinales y posteriormente las finales.

La experiencia de “Sembrando Empresarios” cuenta con antecedentes en distintas localidades y provincias. En otras ediciones, estudiantes han avanzado desde instancias regionales hacia competencias nacionales. Un informe de gestión del municipio de Rufino, por ejemplo, registra el acompañamiento a alumnos que participaron en finales nacionales del programa.

Sin embargo, en la convocatoria difundida actualmente para Venado Tuerto no se especificó cuántas escuelas estarán presentes ni cuántos equipos competirán. Tampoco se informó oficialmente, hasta el momento, qué clasificación posterior obtendrán los ganadores de esta sede.

Para solicitar información sobre la actividad, la organización difundió el teléfono 3462-693895. La sede local está coordinada por la Dirección de Juventudes de Venado Tuerto.