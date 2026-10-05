Lionel Messi tendrá su despedida de la selección argentina este martes 6 de octubre, cuando el equipo enfrente a Benín en el estadio Monumental. El amistoso comenzará a las 20 y estará acompañado por espectáculos musicales y homenajes al capitán, en una jornada que reunirá a compañeros de distintas etapas de su carrera.

La despedida fue anunciada por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, después de una conversación con el entrenador Lionel Scaloni. La convocatoria también contempla la participación de integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022, según la información publicada por la [FIFA](https://www.fifa.com/es/tournaments/mens/worldcup/articles/messi-el-ultimo-adios-rodeado-de-las-nuevas-caras-en-la-seleccion-argentina).

La programación prevista en el estadio comenzará a las 17:30 con Un Poco de Ruido (UPDR). Luego será el turno de Seba Mendoza y Román, el Original. Amar Azul tiene su presentación pautada cerca de las 18, mientras que Santi Cairo, Q’ Lokura y Damas Gratis completarán la serie de shows anteriores al encuentro.

Antes del inicio del amistoso, Fabio Santana interpretará el himno nacional. Los Fundamentalistas tendrán a su cargo el espectáculo del entretiempo, dentro de una agenda que distribuirá las actuaciones entre la previa, el descanso y el cierre de la noche.

Una vez terminado el partido, está previsto un despliegue de drones, lonas, pirotecnia y luces. Después se presentará Soledad Pastorutti y Ulises Bueno ofrecerá su show “Trampa”. El cierre está anunciado para después de las 22:30, con una sorpresa musical cuya identidad no se detalla en la programación.

Entre los homenajes, se espera que Tapia y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, entreguen obsequios al futbolista rosarino. También se contempla una eventual intervención de Messi ante el público y quienes sigan la transmisión televisiva, aunque esa participación no está confirmada.

La presencia de antiguos compañeros será otro de los ejes de la jornada. Ángel Di María y Nicolás Otamendi estarán en el Monumental, junto con Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. Leandro Paredes y Thiago Almada, suspendidos, acompañarán al capitán durante la despedida. La convocatoria también incluye a Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Germán Pezzella y Ángel Correa.

Messi se incorporó el domingo por la tarde a la concentración en el predio de Ezeiza y el lunes realizó su última práctica con el plantel. Las familias de los jugadores observaron el entrenamiento desde una tribuna junto al campo. El encuentro ante Benín cerrará la fecha FIFA de septiembre-octubre para el equipo de Scaloni.

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