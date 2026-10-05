Venado Tuerto quedó sin el último servicio de ómnibus de larga distancia que la unía con la ciudad de Santa Fe. La pérdida de esa conexión reduce las opciones de traslado hacia la capital provincial y se suma a la desaparición de otros servicios que vinculaban a la ciudad con Rosario, Buenos Aires y localidades vecinas.

El problema alcanza a quienes necesitan viajar por estudio, atención médica, trabajo o trámites. También afecta los desplazamientos en sentido inverso: Venado Tuerto funciona como centro regional para habitantes de pueblos cercanos que concurren a sus instituciones educativas, comercios y servicios.

Desde la pandemia, varios recorridos interurbanos dejaron de funcionar y no se restablecieron. A esa reducción se agregó la interrupción de transportes municipales y comunales, propios o contratados, que permitían a estudiantes de la región llegar a las instituciones de educación superior.

La disponibilidad de alternativas resulta especialmente importante para quienes no tienen vehículo propio o no pueden pagar un traslado particular. En esos casos, la eliminación de una frecuencia puede dificultar la asistencia cotidiana a clases, la continuidad de un tratamiento o el viaje al lugar de trabajo.

La conectividad aérea también retrocedió. El 27 de diciembre de 2024 se inauguró la ruta Buenos Aires-Venado Tuerto-Villa María, impulsada por Humming Airways. El primer avión aterrizó en el Aeródromo Municipal Tomás B. Kenny, en un acto del que participaron autoridades nacionales, empresarios locales y el intendente Leonel Chiarella.

Entre los funcionarios presentes estuvieron el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli; y el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez.

El servicio comenzó a sufrir interrupciones pocos meses después. En agosto de 2026 se confirmó que los vuelos no regresarían, cuando llevaban casi un año sin operar. Así, la ciudad volvió a quedarse sin una conexión aérea regular con Buenos Aires.

Tampoco existe una alternativa ferroviaria de pasajeros: Venado Tuerto carece de ese servicio desde la década de 1990. La combinación de esas pérdidas deja menos opciones de transporte público para conectar a la ciudad con otros destinos y para sostener los viajes desde las localidades cercanas.

Para los vecinos que dependen de esos recorridos, el alcance del problema se expresa en necesidades concretas: llegar a una consulta médica, cursar una carrera, cumplir una jornada laboral o realizar un trámite fuera de su localidad.

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