La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción al proyecto “Preguntá por Ángela”, que propone un protocolo de prevención y asistencia para mujeres ante situaciones de acoso, abuso o peligro en espacios de nocturnidad. La iniciativa, impulsada por la diputada provincial Rosana Bellatti, deberá ser tratada por el Senado para convertirse en ley.

El mecanismo previsto permite pedir ayuda de manera discreta. Una mujer que se sienta en riesgo podrá acercarse al personal del establecimiento y preguntar si está “Ángela”. Esa frase será la señal para activar un procedimiento de acompañamiento y protección, destinado a evitar que quede sola y facilitar una salida segura.

La propuesta contempla la capacitación de quienes trabajan en los locales y la articulación con los municipios para implementar la herramienta. También incluye la creación del “Sello Seguro”, un reconocimiento para los establecimientos que adopten el protocolo.

Para las situaciones graves, el proyecto prevé la intervención de la Policía o de los servicios de emergencia. Esa asistencia forma parte del procedimiento propuesto para responder cuando el riesgo requiera la actuación de esos organismos.

La iniciativa fue presentada oficialmente en noviembre de 2025. Desde entonces, recibió el acompañamiento de localidades, instituciones, organizaciones y empresarios de la noche, además del respaldo del gobierno provincial.

La votación en Diputados completó una primera etapa legislativa. El tratamiento en el Senado será el próximo paso para definir si este mecanismo de prevención y asistencia se convierte en una ley de alcance provincial.

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