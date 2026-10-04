Elortondo recibirá el lunes 12 de octubre una nueva edición del Showcar, con más de 200 vehículos individuales y más de diez agrupaciones confirmadas. El encuentro se desarrollará en el circuito “Paraíso Tuerca” y tendrá un fin solidario: los alimentos no perecederos que se entreguen como entrada serán destinados a la Escuela Nº 164 “Pablo A. Pizzurno”.

La exposición reunirá deportivos, tuning, rat rod, motos, clásicos y camiones. Según las previsiones de la organización, llegarán participantes de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y distintas localidades del centro y sur de Santa Fe. Esa convocatoria acompañará una programación que incluirá actividades para los aficionados a los motores y propuestas para el público general.

Además de recorrer la muestra de vehículos, los visitantes podrán acceder a un paseo de artesanos y emprendedores. También habrá servicio de buffet, espectáculos y competencias dentro del circuito. La jornada está planteada como un encuentro familiar, con distintas alternativas para acompañar las exhibiciones.

Uno de los espacios previstos es el trompódromo, donde se realizarán presentaciones de vehículos con evaluación de jueces. De acuerdo con los detalles adelantados por la organización, será un sector cerrado de aproximadamente 100 metros de diámetro, con obstáculos para las pruebas. Cada vehículo dispondrá de un bloque de diez minutos para su participación.

El programa también contempla una competencia de limbo para deportivos, organizada en categorías según el tipo de suspensión: neumática, regulable y fija. Se sumarán premios para los rat rod y reconocimientos a sus constructores, además de distinciones al mejor ploteo, chica fierrera, estética vehicular y sonido exterior e interior.

El aporte solidario estará vinculado al ingreso del público, mientras que la inscripción de los vehículos será gratuita. Para participar como expositor, el requisito anunciado es que cada unidad cuente con al menos una modificación. Los alimentos reunidos durante el encuentro tendrán como única destinataria a la escuela mencionada.

La preparación del predio y la logística cuentan con el acompañamiento del Gobierno de Elortondo y del área de Cultura. La colaboración incluye herramientas y personal de trabajo para las tareas necesarias de cara a la jornada.

Javier Pérez está al frente de la organización del Showcar Elortondo. Quienes quieran inscribir un vehículo o consultar detalles de la participación pueden comunicarse con él al 3462-339198. También está disponible la cuenta de Instagram de Showcar Elortondo, otro de los canales habilitados para obtener información sobre el encuentro.

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